Винтажная роскошь: рэппера Дрейка заметили с редкими часами Bvlgari в форме змеи

Американского рэпера Дрейка (Drake) заметили с необычными винтажными часами итальянского ювелирного дома Bvlgari. Wave RBC.UA сообщает, что артист выбрал редкую модель Serpenti, созданную в 1970-х годах.

Часы в форме змеи

Часы изготовлены из желтого золота и украшены белой эмалью, рубинами и бриллиантами. Его дизайн воспроизводит форму змеи, обвивающей запястье.

Благодаря такой конструкции он больше напоминает ювелирный браслет, чем традиционные наручные часы.

Ориентировочная стоимость часов оценивается в 780 тысяч долларов.

Bvlgari Serpenti (фото: bonhams.com)

Bvlgari Serpenti (фото: bonhams.com)

Коллекция Serpenti является одной из самых узнаваемых по наследству Bvlgari. Образ змеи стал знаковым бренду благодаря сочетанию ювелирного искусства и сложных механических конструкций.

Винтажные экземпляры линейки особенно интересны коллекционерам из-за своей редкости и характерного дизайна.

Появление Дрейка с такой моделью привлекло внимание к часам, которые сочетают функциональность с ювелирным мастерством.

Для Дрейка, известного увлечением редкими часами, такой аксессуар стал еще одним выразительным дополнением его коллекции. Ранее рэпер демонстрировал уникальный Rolex Daytona Ice Gradient, украшенный бриллиантами и синими сапфирами.