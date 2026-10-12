Виктория Бекхэм раскрыла их важную с Дэвидом семейную традицию
52-летняя дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась подробностями семейной жизни и рассказала о кулинарных предпочтениях своего мужа Дэвида. Оказалось, что у бывшего футболиста довольно категоричное отношение к одному овощу, без которого не обходится традиционная британская кухня.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на издание "Hello!"
Какое блюдо Бекхэмы готовят каждое воскресенье
Несмотря на насыщенный рабочий график, они с Дэвидом стараются сохранять семейные традиции. Если разрешают обстоятельства, супруги ужинают вместе с детьми - Ромео, Крузом и Гарпером. Обычно семья собирается за столом около 18.30.
По словам дизайнера, совместные ужины для Бекхэмов - это, прежде всего, возможность провести время вместе. В ходе таких встреч члены семьи не отвлекаются на телефоны, а сосредотачиваются на разговорах друг с другом.
Особое место в семейном распорядке занимает воскресный обед. Где бы ни находились супруги, они стараются придерживаться традиции и готовить классическое британское жаркое. К мясу подают йоркширские пудинги, начинку и овощи.
Впрочем, у меню есть одно исключение. Виктория призналась, что ее муж категорически не воспринимает пастернак - корнеплод, часто используемый в британской кухне.
"Пастернака не будет - это один из немногих продуктов, которые мой муж не любит и не будет есть", - рассказала дизайнерка.
Дизайнер не готовит еду
Дизайнер призналась, что предпочитает готовый подлив Bisto. В то же время для нее важна консистенция соуса - он должен быть очень густым.
Сама Виктория не считает себя главной ответственной за приготовление пищи. Во время домашних приемов она скорее исполняет роль креативного директора: продумывает музыкальное сопровождение, зажигает свечи, составляет список гостей и занимается сервировкой стола.
Меню Виктория и Дэвид обсуждают вместе, а выбор вина обычно остается за бывшим футболистом. Тогда как дизайнерка предпочитает красные вина из французской Бургундии и убеждена, что для их подачи важно правильно подобрать бокалы.