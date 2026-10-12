Виктория Бекхэм раскрыла их важную с Дэвидом семейную традицию

Какое блюдо Бекхэмы готовят каждое воскресенье

Несмотря на насыщенный рабочий график, они с Дэвидом стараются сохранять семейные традиции. Если разрешают обстоятельства, супруги ужинают вместе с детьми - Ромео, Крузом и Гарпером. Обычно семья собирается за столом около 18.30.

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

По словам дизайнера, совместные ужины для Бекхэмов - это, прежде всего, возможность провести время вместе. В ходе таких встреч члены семьи не отвлекаются на телефоны, а сосредотачиваются на разговорах друг с другом.

Особое место в семейном распорядке занимает воскресный обед. Где бы ни находились супруги, они стараются придерживаться традиции и готовить классическое британское жаркое. К мясу подают йоркширские пудинги, начинку и овощи.

Впрочем, у меню есть одно исключение. Виктория призналась, что ее муж категорически не воспринимает пастернак - корнеплод, часто используемый в британской кухне.

"Пастернака не будет - это один из немногих продуктов, которые мой муж не любит и не будет есть", - рассказала дизайнерка.

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дизайнер не готовит еду

Дизайнер призналась, что предпочитает готовый подлив Bisto. В то же время для нее важна консистенция соуса - он должен быть очень густым.

Сама Виктория не считает себя главной ответственной за приготовление пищи. Во время домашних приемов она скорее исполняет роль креативного директора: продумывает музыкальное сопровождение, зажигает свечи, составляет список гостей и занимается сервировкой стола.

Меню Виктория и Дэвид обсуждают вместе, а выбор вина обычно остается за бывшим футболистом. Тогда как дизайнерка предпочитает красные вина из французской Бургундии и убеждена, что для их подачи важно правильно подобрать бокалы.