Вікторія Бекхем розкрила їхню важливу з Девідом сімейну традицію

Яку страву Бекхеми готують щонеділі

Попри насичений робочий графік, вони з Девідом намагаються зберігати сімейні традиції. Якщо дозволяють обставини, подружжя вечеряє разом із дітьми - Ромео, Крузом і Гарпер. Зазвичай родина збирається за столом близько 18:30.

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

За словами дизайнерки, спільні вечері для Бекхемів - це насамперед можливість провести час разом. Під час таких зустрічей члени родини не відволікаються на телефони, а зосереджуються на розмовах одне з одним.

Особливе місце в сімейному розпорядку посідає недільний обід. Де б не перебувало подружжя, воно намагається дотримуватися традиції та готувати класичну британську печеню. До м’яса подають йоркширські пудинги, начинку та овочі.

Втім, у меню є один виняток. Вікторія зізналася, що її чоловік категорично не сприймає пастернак - коренеплід, який часто використовують у британській кухні.

"Пастернаку не буде - це один із небагатьох продуктів, які мій чоловік не любить і не їстиме", - розповіла дизайнерка.

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дизайнерка не готує їжу

Дизайнерка зізналася, що віддає перевагу готовій підливі Bisto. Водночас для неї важлива консистенція соусу - він має бути дуже густим.

Сама Вікторія не вважає себе головною відповідальною за приготування їжі. Під час домашніх прийомів вона радше виконує роль креативної директорки: продумує музичний супровід, запалює свічки, складає список гостей і займається сервіруванням столу.

Меню Вікторія та Девід обговорюють разом, а вибір вина зазвичай залишається за колишнім футболістом. Тоді як дизайнерка надає перевагу червоним винам із французької Бургундії та переконана, що для їх подачі важливо правильно підібрати келихи.