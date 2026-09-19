Виктор Розовый объявил о помолвке и показал кольцо, с которым сделал предложение

Виктор Розовый и его любимая Яна-Катерина решили перевести отношения на новый этап после года вместе. Влюбленные рассказали о помолвке и показали романтические кадры по признанию.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на совместное сообщение пары в Instagram .

Виктор Розовый сделал предложение Яне-Катерине

По словам нароченной, предложение Виктор сделал 3 августа - именно в этот день они отмечали годовщину своих отношений. Так что помолвка состоялась в особую дату.

"Мы обручились. 3 августа, ровно через год после того, как мы начали встречаться, решили перейти на новый этап – и стать невестами", - написала Яна в общем посте.

Виктор Розовый женится во второй раз (фото: instagram.com/yaponinarniya)

Она отметила, что за это время они многое пережили вместе и поняли, что хотят продолжать строить общую жизнь.

"За этот год мы успели многое прожить вместе - и нам захотелось, чтобы у нашего "итого" было продолжение. Больше общих дней, планов и всего, что еще впереди. Теперь официально - невесты", - добавила она.

На фото можно разглядеть кольцо на пальце Яны-Катерины. Судя по дизайну коробки, она принадлежит к швейцарскому ювелирному дому Chopard. Цены на схожие варианты стартуют от 1440 долларов.

Виктор Розовый и Яна-Катерина (фото: instagram.com/yaponinarniya)

Что известно о личной жизни Виктора Розового

Для ветерана это будет вторым браком. В марте 2024 года он женился на актрисе Ольге Мерзликиной свыше 10 лет вместе, но уже в мае следующего стало известно об их разводе.

После развода бывшие супруги публично рассказывали о сложных моментах их отношений, которые повлекли за собой немало обсуждений в сети. Особенно остро пользователи отреагировали на подробности интимных отношений.

Ольга говорила, что причиной разрыва стали многочисленные измены мужчины. В одном из интервью Виктор признал, что был неверен жене и объяснил ее небегом сделать то, что он просил.

Розовый также обвинял жену в шантаже и нецелевом использовании средств, собираемых для его реабилитации. Он также отмечал, что не испытывал чувств к жене. В свою очередь Мерзликина возразила упреки в свой адрес.

О своих отношениях с Яной-Катериной Виктор рассказывал с трепетом. По словам комика, возлюбленная поддерживает его во время реабилитации после тяжелого ранения на фронте. Она также была рядом после волны критики из-за публичных заявлений о первом браке.

Розовый признавался, что возлюбленная сделала его сильнее и более взвешенным. Он допускал, что в будущем может жениться, но подчеркивал, что перед этим хочет поправить здоровье.