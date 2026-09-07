Известная украинская актриса вышла замуж за военного и показала свадебные фото

На опубликованных кадрах молодожены позируют вместе под открытым небом. Для церемонии они выбрали живописную локацию среди природы, а свадебную арку обустроили у дерева. Праздничное пространство получилось максимально уютным и непринужденным - без чрезмерного торжества и сложных декораций.

Творонович появилась на церемонии в романтичном белом платье. Наряды имели корсетный верх и пышную многослойную юбку, декорированную лентами.

Вместо традиционной фаты актриса дополнила образ нежным венком с лентами, который перекликался с деталями платья. Денис Капустин на особый день выбрал классический черный костюм с жилетом.

Дарья Творонович и Денис Капустин (фото: instagram.com/tvoronovich)

Где проходило празднование

Празднование также состоялось под открытым небом. Для гостей накрыли столы под большим шатром, а сама атмосфера вечера была далека от формального банкета. На фотографиях можно увидеть, как гости танцуют, водят хороводы и проводят время в компании молодоженов.

Судя по фотографиям, пара сделала ставку на теплый семейный праздник в кругу ближайших. Об отношениях Дарьи Творонович и Дениса Капустина известно немного.

Актриса нечасто рассказывала о личной жизни и лишь изредка публиковала общие фотографии с любимым. В частности, в соцсетях она делилась моментами их встреч после возвращения Дениса из службы.

Для Твороновича этот год стал особенным не только из-за изменений в личной жизни. Актриса продолжает развиваться в профессии и работать в украинском кино и театре.

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина (фото: instagram.com/tvoronovich)

Чем известна актриса

Дарья Творонович - украинская актриса театра и кино, получившая наибольшую популярность благодаря главной роли в фильме "Валерия выходит замуж".

Также среди ее заметных работ:

"Малевич" - в фильме она сыграла Соломию.

"Только живи" - актриса исполнила роль снайперши Олеси. Для подготовки к образу она консультировалась с военными и училась обращаться с оружием.

"Коп из прошлого" - сыграла Кристину в финальном сезоне сериала.

"Дисидент" - исполнила роль Наталки.

Кроме кино, Творонович активно работает в театре. Также актриса приобщается к благотворительным инициативам в поддержку украинских военных.