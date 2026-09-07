Відома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фото
Українська акторка Дар’я Творонович повідомила про важливу подію в особистому житті - вона вийшла заміж за військового Дениса Капустіна. Wave RBC.UA повідомляє, що про весілля артистка розповіла у своїх соцмережах, опублікувавши атмосферну серію світлин зі святкування.
На оприлюднених кадрах молодята позують разом просто неба. Для церемонії вони обрали мальовничу локацію серед природи, а весільну арку облаштували біля дерева. Святковий простір вийшов максимально затишним і невимушеним - без надмірної урочистості та складних декорацій.
Творонович з'явилася на церемонії у романтичній білій сукні. Вбрання мало корсетний верх і пишну багатошарову спідницю, декоровану стрічками.
Замість традиційної фати акторка доповнила образ ніжним вінком зі стрічками, який перегукувався з деталями сукні. Денис Капустін для особливого дня обрав класичний чорний костюм із жилетом.
Де проходило святкування
Святкування також відбулося просто неба. Для гостей накрили столи під великим шатром, а сама атмосфера вечора була далекою від формального банкету. На фотографіях можна побачити, як гості танцюють, водять хороводи та проводять час у компанії молодят.
Судячи зі світлин, пара зробила ставку на тепле сімейне свято в колі найближчих. Про стосунки Дар’ї Творонович та Дениса Капустіна відомо небагато.
Акторка нечасто розповідала про особисте життя і лише зрідка публікувала спільні фотографії з коханим. Зокрема, у соцмережах вона ділилася моментами їхніх зустрічей після повернення Дениса зі служби.
Для Творонович цей рік став особливим не лише через зміни в особистому житті. Акторка продовжує розвиватися у професії та працювати в українському кіно й театрі.
Чим відома акторка
Дар’я Творонович - українська акторка театру та кіно, яка здобула найбільшу популярність завдяки головній ролі у фільмі "Валерія виходить заміж".
Також серед її помітних робіт:
- "Малевич" - у фільмі вона зіграла Соломію.
- "Тільки живи" - акторка виконала роль снайперки Олесі. Для підготовки до образу вона консультувалася з військовими та навчалася поводитися зі зброєю.
- "Коп з минулого" - зіграла Христину у фінальному сезоні серіалу.
- "Дисидент" - виконала роль Наталки.
Окрім кіно, Творонович активно працює в театрі. Також акторка долучається до благодійних ініціатив на підтримку українських військових.