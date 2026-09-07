Відома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фото

На оприлюднених кадрах молодята позують разом просто неба. Для церемонії вони обрали мальовничу локацію серед природи, а весільну арку облаштували біля дерева. Святковий простір вийшов максимально затишним і невимушеним - без надмірної урочистості та складних декорацій.

Творонович з'явилася на церемонії у романтичній білій сукні. Вбрання мало корсетний верх і пишну багатошарову спідницю, декоровану стрічками.

Замість традиційної фати акторка доповнила образ ніжним вінком зі стрічками, який перегукувався з деталями сукні. Денис Капустін для особливого дня обрав класичний чорний костюм із жилетом.

Дар’я Творонович та Денис Капустін (фото: instagram.com/tvoronovich)

Де проходило святкування

Святкування також відбулося просто неба. Для гостей накрили столи під великим шатром, а сама атмосфера вечора була далекою від формального банкету. На фотографіях можна побачити, як гості танцюють, водять хороводи та проводять час у компанії молодят.

Судячи зі світлин, пара зробила ставку на тепле сімейне свято в колі найближчих. Про стосунки Дар’ї Творонович та Дениса Капустіна відомо небагато.

Акторка нечасто розповідала про особисте життя і лише зрідка публікувала спільні фотографії з коханим. Зокрема, у соцмережах вона ділилася моментами їхніх зустрічей після повернення Дениса зі служби.

Для Творонович цей рік став особливим не лише через зміни в особистому житті. Акторка продовжує розвиватися у професії та працювати в українському кіно й театрі.

Весілля Дар’ї Творонович та Дениса Капустіна (фото: instagram.com/tvoronovich)

Чим відома акторка

Дар’я Творонович - українська акторка театру та кіно, яка здобула найбільшу популярність завдяки головній ролі у фільмі "Валерія виходить заміж".

Також серед її помітних робіт:

"Малевич" - у фільмі вона зіграла Соломію.

"Тільки живи" - акторка виконала роль снайперки Олесі. Для підготовки до образу вона консультувалася з військовими та навчалася поводитися зі зброєю.

"Коп з минулого" - зіграла Христину у фінальному сезоні серіалу.

"Дисидент" - виконала роль Наталки.

Окрім кіно, Творонович активно працює в театрі. Також акторка долучається до благодійних ініціатив на підтримку українських військових.