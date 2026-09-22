Известная юмористка показала, как изменилось ее тело после операции: "Я на правильном пути"

Украинская юмористка Анастасия Ткаченко продемонстрировала изменения в фигуре после операции по уменьшению желудка. Артистка поделилась кадрами, на которых можно сравнить ее внешность до хирургического вмешательства и через полгода после него.

Wave RBC.UA сообщает, что операцию Ткаченко провела в марте этого года.

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По ее словам, она решилась на процедуру прежде всего из-за желания больше заботиться о собственном здоровье.

Спустя шесть месяцев после вмешательства Анастасия показала результаты своего пути в соцсетях. Она опубликовала видео с кадрами "до" и "после" и отметила, что продолжает двигаться к своей цели.

"Маленькое напоминание самому себе: я на правильном пути", - написала артистка.

Судя по ее сообщению, Ткаченко не воспринимает нынешний результат как финальную точку. Для нее это, скорее, один из этапов длительного процесса, который она продолжает проходить.

Еще в конце июля юмористка рассказывала о своем максимальном весе. Она заявляли, что в свое время весили 130 кг.

В то же время Анастасия отмечала, что не считает достигнутый вес окончательным результатом. Она продолжает работать над переменами и следить за своим самочувствием.

Операция по уменьшению желудка представляет собой серьезное хирургическое вмешательство, а изменения после нее происходят постепенно. Поэтому история Ткаченко - не только о цифре на весах, но и о длительном процессе, в котором человек адаптируется к новому образу жизни.

Анастасия Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)