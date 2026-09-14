От Savvato до Mou Leipeis: 7 песен Йоргоса Мазонакиса, которыми его вспоминает Греция

Savvato

Название Savvato переводится как "Суббота". Это песня об одиночестве после расставания: день, когда-то означавший общие выходы и свидания, теперь лишь напоминает об отсутствии любимого человека.

Трек дал название одному из альбомов Мазонакиса начала 2000-х. Музыку и слова написал Фивос, известный также как Phoebus, - автор и следующей композиции в подборке.

To Gucci Forema

To Gucci Forema, или "Платье Gucci", - история увлечения, в которой встречаются люди из разных социальных сред.

Герой из западных пригородов Афин влюбляется в девушку, чьи привычки и представления о жизни ему чужды.

В тексте есть конкретные районы, дорогие автомобили, статусные вещи и взаимные предубеждения.

Вместе с Savvato композиция вошла в одноименный альбом певца.

Aniko Se Mena

Aniko Se Mena - "Я принадлежу себе" - вышла в 1994 году. Это песня о праве выбирать собственную жизнь, беречь свои мечты и не подстраиваться под чужие ожидания.

В то же время за независимостью ее героя стоит страх снова пережить боль.

После смерти Мазонакиса композицию исполнил на своем концерте Милтос Пасхалидис. Публика пела вместе с ним.

Paidi Tis Nychtas

Paidi Tis Nychtas, или "Дитя ночи", - заглавная песня альбома 1997 года. Ее герой пытается справиться с одиночеством, бродит по ночному городу и ищет, кому рассказать о своей боли.

Музыку написал Такис Бугас, слова - Йоргос Паврианос. Название композиции тесно связано с образом Мазонакиса: "детям ночи" его называют и в греческих материалах о прощании.

Leipei Pali O Theos

Leipei Pali O Theos - "Бога опять нет" - дала название альбому 2012 года. Над песней работали композитор Йоргос Сабанис и автор текста Ники Папатеохари.

В центре композиции - чувство одиночества среди людей и поиск поддержки в любви.

Образы города и обращение к Богу делают личную историю шире рассказа об отношениях.

Ores Mikres

Ores Mikres вошла в альбом Agapo Simeni в 2019 году. Это песня о ночных переживаниях, память о любимом человеке и чувствах, с которыми не удается попрощаться.

Именно ее слова о тяжелом отсутствии близкого человека пели присутствующие на прощании в Никее.

Запись звучала из громкоговорителей, а люди подхватывали знакомые строки - так одна из более поздних песен Мазонакиса стала частью последнего прощания с ним.

Mou Leipeis

Mou Leipeis - "Мне тебя не хватает" - вышла на одноименном альбоме 1996 года. Музыку создал Никос Терзис, текст - Антонис Паппас.

Мазонакис поет об эмоциональном расстоянии: близкий человек физически рядом, но уже не слышит и не отвечает на чувства.

Из-за этого простое название приобретает двойной смысл - грустить можно и по тем, кто еще не ушел.