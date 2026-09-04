От Cartier до Bulgari: какие украшения звезды выбрали для Венецианского кинофестиваля

Кендалл Дженнер - Briony Raymond

Одной из главных героинь красной дорожки стала Кендалл Дженнер. Для своего дебюта на фестивале модель выбрала архивное платье Giorgio Armani из коллекции осень-зима 1995 года и минималистические бриллиантовые серьги Briony Raymond.

Это были Shadow Diamond Drop Earrings с 8-каратными бриллиантами cushion cut, выполненные из 18-каратного желтого золота. Украшения стали единственным заметным ювелирным акцентом образа.

Нина Добрев - Chopard

Нина Добрев сделала ставку на блестящие украшения Chopard. Ее черное платье с пайетками дополнили большие серьги из коллекции Happy Diamonds - из белого золота и более 4 карат круглых бриллиантов огранки brilliant cut. Актриса также надела два кольца из белого золота и бриллиантов.

Нина Добрев (фото: скриншот)

Алессандра Амвросио - Damiani

Алессандра Амбросио появилась в черном платье и роскошном комплекте Damiani Mimosa High Jewelry. В комплект вошли бриллиантовые серьги, колье, браслет и кольцо с тремя рядами бриллиантов. Именно украшения стали одним из главных акцентов ее образа.

Мэгги Джилленгол - Bulgari

Президент основного жюри фестиваля Мэгги Джилленгол выбрала сдержанный черный образ Celine, который дополнила знаковым колье Serpenti от Bulgari.

Украшение сочетает натуральные бриллианты и эмалированный черный элемент, создавая выразительный контраст с платьем.

Мэгги Джилленгол (фото: instagram.com/mgyllenhaal)

Бьянка Балти - Bulgari

Она также выбрала Bulgari. Модель дополнила свой образ ювелирными изделиями итальянского дома, сделав ставку на выразительные украшения, гармонично вписавшиеся в ее эффектный выход на красную дорожку.

Амаль Клуни - Cartier

Среди самых роскошных ювелирных выходов фестиваля - образ Амаль Клуни. Она дополнила черное платье Cartier серьгами из белого золота, изумрудов, оникса и бриллиантов, а также браслетом Reflection de Cartier со 138 бриллиантами. Стоимость двух главных украшений оценивается почти в $373 тысячи.