Від Cartier до Bulgari: які прикраси зірки обрали для Венеційського кінофестивалю

Кендалл Дженнер - Briony Raymond

Однією з головних героїнь червоної доріжки стала Кендалл Дженнер. Для свого дебюту на фестивалі модель обрала архівну сукню Giorgio Armani з колекції осінь–зима 1995 року та мінімалістичні діамантові сережки Briony Raymond.

Це були Shadow Diamond Drop Earrings із 8-каратними діамантами cushion cut, виконані із 18-каратного жовтого золота. Прикраси стали єдиним помітним ювелірним акцентом образу.

Ніна Добрев - Chopard

Ніна Добрев зробила ставку на блискучі прикраси Chopard. Її чорну сукню з паєтками доповнили великі сережки з колекції Happy Diamonds - із білого золота та понад 4 каратами круглих діамантів огранювання brilliant cut. Акторка також одягнула два кільця з білого золота та діамантів.

Ніна Добрев (фото: скриншот)

Алессандра Амбросіо - Damiani

Алессандра Амбросіо з'явилася у чорній сукні та розкішному комплекті Damiani Mimosa High Jewelry. До комплекту увійшли діамантові сережки, кольє, браслет і кільце з трьома рядами діамантів. Саме прикраси стали одним із головних акцентів її образу.

Меггі Джилленгол - Bulgari

Президентка основного журі фестивалю Меггі Джилленгол обрала стриманий чорний образ Celine, який доповнила знаковим кольє Serpenti від Bulgari.

Прикраса поєднує натуральні діаманти та чорний емальований елемент, створюючи виразний контраст із сукнею.

Меггі Джилленгол (фото: instagram.com/mgyllenhaal)

Б'янка Балті - Bulgari

Вона також обрала Bulgari. Модель доповнила свій образ ювелірними виробами італійського дому, зробивши ставку на виразні прикраси, які гармонійно вписалися в її ефектний вихід на червону доріжку.

Амаль Клуні - Cartier

Серед найрозкішніших ювелірних виходів фестивалю - образ Амаль Клуні. Вона доповнила чорну сукню Cartier сережками з білого золота, смарагдів, оніксу та діамантів, а також браслетом Reflection de Cartier із 138 діамантами. Вартість двох головних прикрас оцінюють майже у $373 тисячі.