Венецианский кинофестиваль стартует: первые звездные гости и их образы

Джордж и Амаль Клуни

Одними из главных героев еще до официального открытия стали Джордж и Амаль Клуни.

Супруги прибыли на Лидо на водном такси, фактически подарив фотографам один из первых кинематографических кадров фестиваля.

Почти выбрала оливковый сатиновый комплект Tom Ford by Haider Ackermann, который дополнила большими темными очками.

Джордж появился в более сдержанном образе - темно-синем поло и белых брюках.

Для актера Венеция особенная: во время церемонии открытия он получает почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф.

Джордж и Амаль Клуни (фото: Getty Images)

Мэгги Джилленгол

В Венецию уже прибыла и Мэгги Джилленгол, в этом году возглавляющая международное жюри основного конкурса фестиваля.

Для первого появления она выбрала лаконичную комбинацию темно-синего жакета с акцентом на талии и широких белых брюк.

Образ дополнили черная сумка и солнцезащитные очки.

Мэгги Джилленгол (фото: Getty Images)

Клер Фой

Клер Фой тоже уже засветилась на Лидо. Актриса приехала представлять один из главных фильмов первого дня - "Чернила" Дэнни Бойла, открывающего фестиваль.

В противоположность будущим вечерним платьям Фой сделала ставку на непринужденный дневной образ с бежевым жакетом, джинсами и очками.

British Vogue отмечает, что ее образ - Bottega Veneta.

Джек О'Коннелл

Джек О'Коннелл выбрал для прибытия на фестиваль лаконичный повседневный образ: черную футболку соединил со светло-голубыми джинсами и коричневыми ботинками. Завершили образ черные солнцезащитные очки.

Джек О'Коннелл​ (фото: Getty Images)

Николас Мопас

Среди первых гостей фестиваля - и французско-итальянский актер Николас Мопас. Он вместе с Гретой Скарано стал ведущим церемоний Венеции.

Для появления на Лидо актер избрал классический костюм, но без чрезмерного торжества - соответствующий атмосфере перед открытием.

Николас Мопас ​​​​(фото: Getty Images)

Селана Гомес и Бенни Бланко

Селена Гомес и Бенни Бланко прибыли в Венецию еще 30 августа на легендарном Venice Simplon-Orient-Express.

Пару сфотографировали по прибытии на вокзал Santa Lucia.

Селана Гомес и Бенни Бланко (фото: Getty Images)