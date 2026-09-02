Венеціанський кінофестиваль стартує: перші зіркові гості та їхні образи

Джордж і Амаль Клуні

Одними з головних героїв ще до офіційного відкриття стали Джордж і Амаль Клуні.

Подружжя прибуло на Лідо на водному таксі, фактично подарувавши фотографам один із перших кінематографічних кадрів фестивалю.

Амаль обрала оливковий сатиновий комплект Tom Ford by Haider Ackermann, який доповнила великими темними окулярами.

Джордж з'явився у значно стриманішому образі - темно-синьому поло та білих штанах.

Для актора цьогорічна Венеція особлива: під час церемонії відкриття він отримує почесного "Золотого лева" за внесок у кінематограф.

Джордж і Амаль Клуні (фото: Getty Images)

Меггі Джилленгол

До Венеції вже прибула й Меггі Джилленгол, яка цього року очолює міжнародне журі основного конкурсу фестивалю.

Для першої появи вона обрала лаконічне поєднання темно-синього жакета з акцентом на талії та широких білих штанів.

Образ доповнили чорна сумка та сонцезахисні окуляри.

Меггі Джилленгол (фото: Getty Images)

Клер Фой

Клер Фой також уже засвітилася на Лідо. Акторка приїхала представляти один із головних фільмів першого дня - "Чорнила" Денні Бойла, який відкриває фестиваль.

На противагу майбутнім вечірнім сукням Фой зробила ставку на невимушений денний образ із бежевим жакетом, джинсами та сонцезахисними окулярами.

British Vogue зазначає, що її образ - Bottega Veneta.

Джек О'Коннелл

Джек О’Коннелл обрав для прибуття на фестиваль лаконічний повсякденний образ: чорну футболку поєднав зі світло-блакитними джинсами та коричневими черевиками. Завершили образ чорні сонцезахисні окуляри.

Джек О'Коннелл (фото: Getty Images)

Ніколас Мопас

Серед перших гостей фестивалю - і французько-італійський актор Ніколас Мопас. Він разом із Гретою Скарано став ведучим церемоній цьогорічної Венеції.

Для появи на Лідо актор обрав класичний костюм, але без надмірної урочистості - відповідний до атмосфери перед відкриттям.

Ніколас Мопас​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Селана Гомес та Бенні Бланко

Селена Гомес та Бенні Бланко прибули до Венеції ще 30 серпня на легендарному Venice Simplon-Orient-Express.

Пару сфотографували після прибуття на вокзал Santa Lucia.

Селана Гомес та Бенні Бланко​​​​​​​ (фото: Getty Images)