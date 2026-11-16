Валик Михиенко станет отцом: звезда "Левів на джипі" и его жена раскрыли пол ребенка в видео
Украинский юморист Валик Михиенко и его супруга Анастасия готовятся к пополнению семьи. Пара устроила гендер-пати, во время которого необычным способом узнала пол малыша.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост будущих родителей в Instagram.
Как Валик Михиенко и Анастасия узнали пол ребенка
Влюбленные опубликовали совместное видео, в котором раскрывают пол малыша. Для гендер-пати они выбрали необычный формат - вместо традиционных шаров или торта использовали картину.
Так, Валик и Анастасия сняли занавес и увидели, что ждут сына. На холсте голубой краской были нарисованы надпись "Мальчик", машинки, сердечко и отпечаток ладони.
Когда Валик и Анастасия увидели рисунок, то не сдержали эмоций - обнялись и поцеловались. Они также сделали несколько фотографий с картиной в руках.
Судя по кадрам, для особого случая жена юмориста выбрала длинное атласное платье голубого цвета и белый жакет, под которым можно разглядеть округлый животик.
Михиенко предпочел более расслабленный стиль. Он позировал в свитшотах, джинсах и кроссовках.
Что известно об отношениях Валика Михиенко и его жены
На момент женитьбы пара была вместе уже более двух лет. Влюбленные познакомились в заведении, а в начале января 2026 юморист сделал предложение во время совместного отдыха в Буковеле.
Уже 30 мая 2026 Валентин и Анастасия сыграли свадьбу. Церемония прошла в узком кругу близких и друзей. Теперь супруги готовятся к новому этапу жизни - рождению первенца.
Также известно, что у них есть общий домашний любимец - мальтипу по имени Моника.