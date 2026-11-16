Як Валік Міхієнко та Анастасія дізналися стать дитини

Закохані опублікували спільне відео, у якому розкривають стать малюка. Для гендер-паті вони обрали незвичайний формат - замість традиційних кульок чи торта використали картину.

Так, Валік та Анастасія зняли завісу і побачили, що чекають на сина. На полотні блакитною фарбою були намальовані напис "Хлопчик", машинки, сердечко та відбиток долоні.

Коли Валік і Анастасія побачили малюнок, то не стримали емоцій - обійнялися та поцілувалися. Вони також зробили кілька фото із картиною в руках.

Судячи з кадрів, для особливої нагоди дружина гумориста обрала довгу атласну сукню блакитного кольору та білий жакет, під яким можна розгледіти округлий животик.

Міхієнко віддав перевагу більш розслабленому стилю. Він позував у світшоті, джинсах та кросівках.

Міхієнко з дружиною Анастасією (фото: instagram.com/aasyamba)

Міхієнко з дружиною чекають на сина (фото: instagram.com/aasyamba)

Що відомо про стосунки Валіка Міхієнка та його дружини

На момент одруження пара була разом вже понад два роки. Закохані познайомилися у закладі, а на початку січня 2026 року гуморист зробив пропозицію під час спільного відпочинку в Буковелі.

Уже 30 травня 2026 року Валентин та Анастасія зіграли весілля. Церемонія відбулася у вузькому колі близьких та друзів. Тепер подружжя готується до нового етапу життя - народження первістка.

Також відомо, що у них є спільний домашній улюбленець - мальтіпу на ім'я Моніка.