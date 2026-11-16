Валік Міхієнко стане батьком: зірка "Левів на джипі" та його дружина розкрили стать дитини у відео
Український гуморист Валік Міхієнко та його дружина Анастасія готуються до поповнення в родині. Пара влаштувала гендер-паті, під час якого незвичним способом дізналася стать малюка.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис майбутніх батьків в Instagram.
Як Валік Міхієнко та Анастасія дізналися стать дитини
Закохані опублікували спільне відео, у якому розкривають стать малюка. Для гендер-паті вони обрали незвичайний формат - замість традиційних кульок чи торта використали картину.
Так, Валік та Анастасія зняли завісу і побачили, що чекають на сина. На полотні блакитною фарбою були намальовані напис "Хлопчик", машинки, сердечко та відбиток долоні.
Коли Валік і Анастасія побачили малюнок, то не стримали емоцій - обійнялися та поцілувалися. Вони також зробили кілька фото із картиною в руках.
Судячи з кадрів, для особливої нагоди дружина гумориста обрала довгу атласну сукню блакитного кольору та білий жакет, під яким можна розгледіти округлий животик.
Міхієнко віддав перевагу більш розслабленому стилю. Він позував у світшоті, джинсах та кросівках.
Що відомо про стосунки Валіка Міхієнка та його дружини
На момент одруження пара була разом вже понад два роки. Закохані познайомилися у закладі, а на початку січня 2026 року гуморист зробив пропозицію під час спільного відпочинку в Буковелі.
Уже 30 травня 2026 року Валентин та Анастасія зіграли весілля. Церемонія відбулася у вузькому колі близьких та друзів. Тепер подружжя готується до нового етапу життя - народження первістка.
Також відомо, що у них є спільний домашній улюбленець - мальтіпу на ім'я Моніка.