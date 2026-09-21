Беременная Ирина Федишин рассекретила срок и заинтриговала статью ребенка: "Совсем скоро"

Известен ли пол ребенка

По словам Федишин, этот период прошел для нее очень быстро, ведь был насыщен разными событиями и эмоциями.

"32-я неделя! Это время пролетело невероятно быстро и насыщенно - столько событий, эмоций и особых моментов… А впереди - самая ожидаемая встреча. С каждым днем она все ближе, и мы очень ожидаем. Совсем скоро я поделюсь с вами, кого же мы ждем", - поделилась певица.

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Пол будущего ребенка артистка пока не раскрывает. Ирина планирует устроить гендер-пати, после которого обещает рассказать поклонникам, кого именно они с семьей ждут.

Тем временем Федишин продолжает делиться с подписчиками кадрами беременности. Недавно она приняла участие в чувственной фотосессии. Перед камерой певица позировала в нижнем белье, дополнив образ длинным жакетом.

На фотографиях артистка показала заметно округлый живот и сохранила нежный и сдержанный образ будущей мамы.

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)