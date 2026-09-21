Вагітна Ірина Федишин розсекретила термін і заінтригувала статтю дитини: "Зовсім скоро"

Чи відома стать дитини

За словами Федишин, цей період минув для неї дуже швидко, адже був насичений різними подіями та емоціями.

"32-й тиждень! Цей час пролетів неймовірно швидко і насичено - стільки подій, емоцій і особливих моментів… А попереду - найочікуваніша зустріч. З кожним днем вона все ближче, і ми дуже очікуємо. Зовсім скоро я поділюся з вами, на кого ж ми чекаємо", - поділилася співачка.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Стать майбутньої дитини артистка поки не розкриває. Ірина планує влаштувати гендер-паті, після якого обіцяє розповісти шанувальникам, кого саме вони з родиною чекають.

Тим часом Федишин продовжує ділитися з підписниками кадрами вагітності. Нещодавно вона взяла участь у чуттєвій фотосесії. Перед камерою співачка позувала у спідній білизні, доповнивши образ довгим жакетом.

На світлинах артистка показала помітно округлий живіт і зберегла ніжний та стриманий образ майбутньої мами.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)