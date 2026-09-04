"Все сразу узнают": Дженнифер Лоуренс призналась, какую пластику мечтает сделать

Какие процедуры делает Дженнифер Лоуренс

Во время спа-дня в Венеции актриса рассказала, что регулярно делает процедуры ухода за лицом.

В то же время, с ботоксом она старается не переборщивать, поскольку для работы ей важно сохранять мимику.

"Мне нужна подвижность лица. Я делаю baby Botox, но не могу делать многое", - призналась Лоуренс.

По словам звезды, она готова смириться с тем, что кожа будет не настолько подтянутой, как ей хотелось бы, если она будет выглядеть свежей и сияющей.

Среди любимых процедур Лоуренс также назвала лимфодренаж, помогающий ей избавиться от отечности после перелетов.

Дженнифер Лоуренс (фото: Getty Images)

Актрисе нравятся и процедуры с использованием радиочастотных технологий.

Есть в ее бьюти-рутине и значительно более бюджетное и неожиданное средство - крем от опрелостей Desitin.

Лоуренс рассказала, что использовала его на ночь, когда кожа краснела при адаптации к ретиноиду. По ее словам, средство помогло ей уменьшить покраснение.

Какую операцию хочет сделать актриса

Гораздо осторожнее Лоуренс относится к инвазивным косметическим процедурам. В частности, его настораживает пересадка собственного жира.

"Я очень нервничаю из-за этих пересадок жира. Я поддерживаю других людей, которые это делают, потому что хочу и дальше наблюдать и смотреть, что из этого следует, но относительно себя я не знаю", - рассказала она.

В то же время актриса неожиданно призналась, что хотела бы сделать удаление комков Биша - жировой ткани в участке щек, удаление которой делает нижнюю часть лица зрительно более очерченной.

"Я бы с удовольствием удалила буккальный жир. Не могу, потому что все сразу об этом узнают, но просто знайте, что я этого хочу", - пошутила Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс (фото: Getty Images)

Ранее актриса уже реагировала на предположения о пластических операциях.

Она отрицала, что делала операцию на глазах или меняла нос, а смены лица объясняла взрослением, потерей "детской" округлости щек и макияжем.