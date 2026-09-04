"Усі одразу дізнаються": Дженніфер Лоуренс зізналася, яку пластику мріє зробити

Які процедури робить Дженніфер Лоуренс

Під час спа-дня у Венеції акторка розповіла, що регулярно робить доглядові процедури для обличчя.

Водночас із ботоксом вона намагається не переборщувати, оскільки для роботи їй важливо зберігати міміку.

"Мені потрібна рухливість обличчя. Я роблю baby Botox, але не можу робити багато", - зізналася Лоуренс.

За словами зірки, вона готова змиритися з тим, що шкіра буде не настільки підтягнутою, як їй хотілося б, якщо натомість вона матиме свіжий та сяючий вигляд.

Серед улюблених процедур Лоуренс також назвала лімфодренаж, який допомагає їй позбутися набряклості після перельотів.

Дженніфер Лоуренс (фото: Getty Images)

Акторці подобаються й процедури з використанням радіочастотних технологій.

Є в її б'юті-рутині й значно бюджетніший та несподіваний засіб - крем від попрілостей Desitin.

Лоуренс розповіла, що використовувала його на ніч, коли шкіра червоніла під час адаптації до ретиноїду. За її словами, засіб допоміг їй зменшити почервоніння.

Яку операцію хоче зробити акторка

Значно обережніше Лоуренс ставиться до інвазивних косметичних процедур. Зокрема, її насторожує пересадка власного жиру.

"Я дуже нервую через ці пересадки жиру. Я підтримую інших людей, які це роблять, тому що хочу й надалі спостерігати та дивитися, що з цього виходить, але щодо себе я не знаю", - розповіла вона.

Водночас акторка несподівано зізналася, що хотіла б зробити видалення грудок Біша - жирової тканини в ділянці щік, видалення якої робить нижню частину обличчя візуально більш окресленою.

"Я б із задоволенням видалила букальний жир. Не можу, тому що всі одразу про це дізнаються, але просто знайте, що я цього хочу", - пожартувала Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс (фото: Getty Images)

Раніше акторка вже реагувала на припущення про пластичні операції.

Вона заперечувала, що робила операцію на очах або змінювала ніс, а зміни обличчя пояснювала дорослішанням, втратою "дитячої" округлості щік та макіяжем.