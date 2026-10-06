Все в черном: Тейлор Свифт и Тревис Келси отпраздновали его 37-летие на свидании

Что надели Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Вечером 5 октября супруги заметили возле итальянского ресторана Torrisi в районе Сохо. Тейлор и Тревис прибыли на ужин, держась за руки и снова синхронизировали свои образы.

36-летняя Свифт выбрала черное мидиплатье с кружевной отделкой. Сверху она накинула объемную кожаную куртку-бомбер, а завершила образ босоножками на тонких ремешках.

Именинник также поддержал черную гамму. Келси надел кардиган, классические брюки и кожаные туфли.

В результате пара продемонстрировала сдержанные и одновременно согласованные образы без одинаковых вещей.

Праздничный ужин состоялся на следующий день после матча Kansas City Chiefs против Las Vegas Raiders.

Команда Келси победила со счетом 30:27, а сам спортсмен перед игрой привлек внимание образом Tom Ford стоимостью почти 100 тысяч долларов.

Самой дорогой его деталью стали часы Cartier за 77 тысяч долларов.

Тейлор Свифт и Тревис Келси поженились 3 июля 2026 года. Церемония прошла в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Недавно певица выпустила расширенную версию альбома "The Life of a Showgirl: The Encore".

В нее вошла композиция "Cleveland!", посвященная родному городу ее мужа.