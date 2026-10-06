Усе в чорному: Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі відсвяткували його 37-річчя на побаченні

Що одягнули Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі

Увечері 5 жовтня подружжя помітили біля італійського ресторану Torrisi у районі Сохо. Тейлор і Тревіс прибули на вечерю, тримаючись за руки, та знову синхронізували свої образи.

36-річна Свіфт обрала чорну мідісукню з мереживним оздобленням. Зверху вона накинула об’ємну шкіряну куртку-бомбер, а завершила образ босоніжками на тонких ремінцях.

Іменинник також підтримав чорну гаму. Келсі одягнув кардиган, класичні штани та шкіряні туфлі.

У результаті пара продемонструвала стримані й водночас узгоджені образи без однакових речей.

Святкова вечеря відбулася наступного дня після матчу Kansas City Chiefs проти Las Vegas Raiders.

Команда Келсі перемогла з рахунком 30:27, а сам спортсмен перед грою привернув увагу образом Tom Ford вартістю майже 100 тисяч доларів.

Найдорожчою його деталлю став годинник Cartier за 77 тисяч доларів.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі одружилися 3 липня 2026 року. Церемонія відбулася у Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Нещодавно співачка також випустила розширену версію альбому "The Life of a Showgirl: The Encore".

До неї увійшла композиція "Cleveland!", присвячена рідному місту її чоловіка.