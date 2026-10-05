"Это было здорово". Ким Кардашьян призналась, почему после развода пять лет была одинокой

Почему Ким Кардашьян не спешила начинать новые отношения

По словам инфлюэнсерши, после разрыва с Уэстом она около пяти лет оставалась одинокой. Этот период, как отметила Ким, позволил ей больше времени уделять детям и профессиональным проектам.

"Я действительно была одинока в течение пяти лет. И это было прекрасно. Я могла сосредоточиться на своих детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать", - рассказала она.

Кардашьян подчеркнула, что не чувствовала необходимости как можно быстрее найти нового партнера.

"Я действительно никуда не спешила. Я не чувствовала себя пустой. Я чувствовала, что мне нужно это время. Я хотела полностью исцелиться и поработать над собой. Я не была готова открыться. Я даже не думала об этом", - сказала Ким.

Она также добавила, что не стоит форсировать события, поскольку жизнь может привести человека к нужным изменениям.

"Вселенная работает в вашу пользу, когда вы просто позволяете ему это делать", - отметила звезда.

Кардашьян с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Что известно о романе Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона

Ким также спросили об отношениях с 41-летним пилотом "Формулы-1", однако она решила не раскрывать подробности личной жизни. Звезда, по всей видимости, выбирает сохранять приватность.

"При всем уважении, я, пожалуй, предпочла бы этого не делать", - ответила она на вопрос о том, не хочет ли она рассказать об отношениях.

Первые слухи о романе пары появились в феврале 2026 года, когда Кардашьян и Хэмилтона заметили вместе в Париже. Впоследствии они проводили время в Токио вместе с четырьмя детьми Ким, а также катались на велосипедах в Лондоне.

Ким также поддержала спортсмена во время Гран-при Монако. В апреле 2026 года пара фактически подтвердила свои отношения – Льюис опубликовал видео, на котором они вместе едут в его Ferrari F40 в Токио.

Ким с дочерью Чикаго и Льюисом (фото: instagram.com/kimkardashian)

До этого Кардашьян встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Их отношения продолжались около девяти месяцев и завершились в августе 2022 года.

Напомним, Ким и Канье официально развелись в 2022 году, а разошлись в конце 2020-го. У бывших супругов четверо детей - дочери Норт и Чикаго и сыновья Сейнт и Псалм.