"Это было здорово". Ким Кардашьян призналась, почему после развода пять лет была одинокой
Ким Кардашьян, которая сейчас встречается с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном, вспомнила период после развода с рэпером Канье Уэстом. Она призналась, почему долгое время предпочитала одиночество и как сейчас видит свою личную жизнь.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью звезды The Sunday Times.
Почему Ким Кардашьян не спешила начинать новые отношения
По словам инфлюэнсерши, после разрыва с Уэстом она около пяти лет оставалась одинокой. Этот период, как отметила Ким, позволил ей больше времени уделять детям и профессиональным проектам.
"Я действительно была одинока в течение пяти лет. И это было прекрасно. Я могла сосредоточиться на своих детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать", - рассказала она.
Кардашьян подчеркнула, что не чувствовала необходимости как можно быстрее найти нового партнера.
"Я действительно никуда не спешила. Я не чувствовала себя пустой. Я чувствовала, что мне нужно это время. Я хотела полностью исцелиться и поработать над собой. Я не была готова открыться. Я даже не думала об этом", - сказала Ким.
Она также добавила, что не стоит форсировать события, поскольку жизнь может привести человека к нужным изменениям.
"Вселенная работает в вашу пользу, когда вы просто позволяете ему это делать", - отметила звезда.
Что известно о романе Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона
Ким также спросили об отношениях с 41-летним пилотом "Формулы-1", однако она решила не раскрывать подробности личной жизни. Звезда, по всей видимости, выбирает сохранять приватность.
"При всем уважении, я, пожалуй, предпочла бы этого не делать", - ответила она на вопрос о том, не хочет ли она рассказать об отношениях.
Первые слухи о романе пары появились в феврале 2026 года, когда Кардашьян и Хэмилтона заметили вместе в Париже. Впоследствии они проводили время в Токио вместе с четырьмя детьми Ким, а также катались на велосипедах в Лондоне.
Ким также поддержала спортсмена во время Гран-при Монако. В апреле 2026 года пара фактически подтвердила свои отношения – Льюис опубликовал видео, на котором они вместе едут в его Ferrari F40 в Токио.
До этого Кардашьян встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Их отношения продолжались около девяти месяцев и завершились в августе 2022 года.
Напомним, Ким и Канье официально развелись в 2022 году, а разошлись в конце 2020-го. У бывших супругов четверо детей - дочери Норт и Чикаго и сыновья Сейнт и Псалм.