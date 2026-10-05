"Це було чудово". Кім Кардаш'ян зізналася, чому після розлучення п'ять років була самотньою

Чому Кім Кардаш'ян не поспішала починати нові стосунки

За словами інфлюенсерки, після розриву з Вестом вона близько п'яти років залишалася самотньою. Цей період, як зазначила Кім, дозволив їй більше часу приділяти дітям та професійним проєктам.

"Я справді була самотньою протягом п'яти років. І це було чудово. Я могла зосередитися на своїх дітях і проєктах, у яких справді хотіла брати участь”, - розповіла вона.

Кардаш'ян наголосила, що не відчувала необхідності якнайшвидше знайти нового партнера.

"Я справді нікуди не поспішала. Я не почувалася порожньою. Я відчувала, що мені потрібен цей час. Я хотіла повністю зцілитися і попрацювати над собою. Я не була готова відкритися. Я навіть не думала про це", - сказала Кім.

Вона також додала, що не варто форсувати події, оскільки життя може саме привести людину до потрібних змін.

"Всесвіт працює на вашу користь, коли ви просто дозволяєте йому це робити", - зазначила зірка.

Кардаш'ян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Що відомо про роман Кім Кардаш'ян і Льюїса Гамільтона

Кім також запитали про її стосунки з 41-річним пілотом "Формули-1", проте вона вирішила не розкривати подробиці особистого життя. Зірка, вочевидь, обирає зберігати приватність.

"З усією повагою, я, мабуть, воліла б цього не робити", - відповіла вона на питанням про те, чи не хоче розповісти про стосунки.

Перші чутки про роман пари з'явилися у лютому 2026 року, коли Кардаш'ян і Гамільтона помітили разом у Парижі. Згодом вони проводили час у Токіо разом із чотирма дітьми Кім, а також каталися на велосипедах у Лондоні.

Кім також підтримала спортсмена під час Гран-прі Монако. У квітні 2026 року пара фактично підтвердила свої стосунки - Льюїс опублікував відео, на якому вони разом їдуть у його Ferrari F40 у Токіо.

Кім з донькою Чикаго та Льюїсом (фото: instagram.com/kimkardashian)

До цього Кардаш'ян зустрічалася з коміком Пітом Девідсоном. Їхні стосунки тривали близько дев’яти місяців і завершилися у серпні 2022 року.

Нагадаємо, Кім і Каньє офіційно розлучилися у 2022 році, а розійшлися наприкінці 2020-го. У колишнього подружжя четверо дітей - доньки Норт і Чикаго та сини Сейнт і Псалм.