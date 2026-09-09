"Это боль". Тина Кароль отменила масштабное шоу во Дворце спорта из-за угрозы обстрелов

Тина Кароль сообщила об отмене своего большого концерта "Кохання. Сльози. Маніфест", который должен был состояться 19 сентября во Дворце спорта. Причиной артистка назвала ситуацию в столице.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram певицы.

Как Тина Кароль сообщила об отмене концерта

Артистка опубликовала видео, в котором показала залуштинки подготовки к грандиозному шоу.

"Сегодня в этот зал должны были заехать первые фуры с декорациями. Вместо этого я записала это видео. Концерт "Кохання. Сльози. Маніфест", который должен был состояться 19 сентября во Дворце спорта, упразднен", - сообщила Кароль.

По словам артистки, подготовка к концерту требовала значительных ресурсов. Для создания шоу команда планировала четыре дня монтажа по 12 часов, а после этого еще семь дней репетиций непосредственно на арене.

Шоу должно было состояться в формате 360 - сцена располагалась бы в центре арены, а зрители - вокруг нее.

"Это первое в Украине шоу 360. Мы строили не декорацию, а целый город", - отметила она.

Кароль подчеркнула, что над проектом с июня работали около 300 человек.

"Я не имею права собрать их на две недели под неумолкающей сиреной. И не имею права посадить вас в круг, в котором не могу гарантировать ни шоу, ни безопасности", - поделилась она.

Артистка подчеркнула, что отмена шоу разбивает ей сердце. В то же время она мечтает, чтобы следующий концерт прошел под мирным украинским небом.

"Я волнуюсь, потому что никогда в жизни не отменяла концерт, тем более во Дворце спорта. Это боль", - отметила она.

Тина Кароль отменила концерт во Дворце (фото: t.me/tinakarolofficial)

Что будет с билетами на концерт

Владельцы билетов могут получить полный возврат средств. Также можно обменять на концерт в другом городе в рамках всеукраинского тура.

Кроме того, можно обменять билеты на новые даты – Тина выступит 19 и 20 декабря в КВЦ "Парковый", но "это будет другой концерт".

"Другая сцена, другой масштаб, но все равно я буду звучать для вас, исполняя все хиты, объединявшие нас годами", - отметила она.