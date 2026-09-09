Триумф в Венеции: "Бункер" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом сорвал 16-минутные овации

Модные выходы на красной дорожке

Крус и Бардем, состоящие в браке с 2010 года, продемонстрировали несколько эффектных парных выходов.

Перед премьерой Пенелопа появилась на фотоколле фильма в черном платье с перьями и цветочными аппликациями. Образ актриса дополнила босоножками на высоком каблуке.

Ее муж выбрал более сдержанный лук - легкий бежевый костюм, рубашку в полоску и черные кожаные лоферы.

Бардем и Крус (фото: Getty Images)

Вечером на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Крус появилась в роскошном красном платье Chanel. Завершили образ туфли-челноки в тон и большие бриллиантовые серьги.

Бардем для показа фильма выбрал классический черный смокинг с сатиновыми лацканами, белую рубашку и бабочку.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем в Венеции (фото: Getty Images)

"Бункер" получил почти 16-минутные овации

Главным событием вечера стала премьера самого фильма. После показа "Бункер" получил 15,5 минут оваций - это пока самая длинная реакция на фильм на Венецианском фестивале.

Пенелопа Крус не смогла сдержать слез во время продолжительных аплодисментов. Актриса вместе с Бардемом принимала овации и благодарила зрителей за реакцию.

О чем фильм "Бункер"

В центре сюжета - супруги Мигель и София, которых играют Бардем и Крус. Человек является успешным архитектором и получает престижное предложение спроектировать роскошный бункер для технологического миллиардера, который готовится к возможному краху общества.

София не одобряет решение мужчины взяться за этот проект. Равномерно работа Мигеля начинает влиять на их отношения, а брак, длившийся 17 лет, оказывается под угрозой.

Фильм сочетает семейную драму и психологический триллер и поднимает темы страха перед будущим, социального неравенства, власти большого состояния, изоляции и морального выбора.

Также в ленте сыграли Стивен Грэм, Пол Дано и Патрик Шварценеггер. Официального трейлера в фильме пока нет, но в сети появился отрывок с главными героями.



"Бункер" стал одним из 21 фильма, в этом году борющихся за главную награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва". 83-й фестиваль проходит со 2 по 12 сентября 2026 года.