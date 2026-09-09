Тріумф у Венеції: "Бункер" з Пенелопою Крус і Хав'єром Бардемом зірвав 16-хвилинні овації

Модні виходи на червоній доріжці

Крус і Бардем, які перебувають у шлюбі з 2010 року, продемонстрували кілька ефектних парних виходів.

Перед прем'єрою Пенелопа з'явилася на фотоколі фільму у чорній сукні з пір'ям і квітковими аплікаціями. Образ акторка доповнила босоніжками на високих підборах.

Її чоловік обрав стриманіший лук - легкий бежевий костюм, сорочку в смужку та чорні шкіряні лофери.

Бардем та Крус (фото: Getty Images)

Увечері на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю Крус з'явилася у розкішній червоній сукні Chanel. Завершили образ туфлі-човники в тон і великі діамантові сережки.

Бардем для показу фільму обрав класичний чорний смокінг із сатиновими лацканами, білу сорочку та метелик.

Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем у Венеції (фото: Getty Images)

"Бункер" отримав майже 16-хвилинні овації

Головною подією вечора стала прем'єра самого фільму. Після показу "Бункер" отримав 15,5 хвилин овацій - це поки що найдовша реакція на фільм на цьогорічному Венеційському фестивалі.

Пенелопа Крус не змогла стримати сліз під час тривалих аплодисментів. Акторка разом із Бардемом приймала овації та дякувала глядачам за реакцію.

Про що фільм "Бункер"

У центрі сюжету - подружжя Мігель і Софія, яких грають Бардем і Крус. Чоловік є успішним архітектором і отримує престижну пропозицію спроєктувати розкішний бункер для технологічного мільярдера, який готується до можливого краху суспільства.

Софія не схвалює рішення чоловіка взятися за цей проєкт. Поступово робота Мігеля починає впливати на їхні стосунки, а шлюб, який тривав 17 років, опиняється під загрозою.

Фільм поєднує сімейну драму та психологічний трилер і порушує теми страху перед майбутнім, соціальної нерівності, влади великих статків, ізоляції та морального вибору.

Також у стрічці зіграли Стівен Грем, Пол Дано та Патрік Шварценеггер. Офіційного трейлера до фільму поки що немає, але в мережі з'явився уривок з головними героями.



"Бункер" став одним із 21 фільму, які цього року змагаються за головну нагороду Венеційського кінофестивалю - "Золотого лева". 83-й фестиваль проходить з 2 до 12 вересня 2026 року.