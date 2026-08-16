Трэвис Келси показал свое обручальное кольцо после свадьбы с Тейлор Свифт
Американский футболист Трэвис Келси привлек внимание появлением на предсезонной игре Kansas City Chiefs. Это один из немногих выходов спортсмена после свадьбы Тейлор Свифт, во время которого он подтвердил новый статус в отношениях.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Трэвис Келси показался с кольцом после свадьбы
15 августа муж певицы прибыл на стадион Arrowhead в Канзас-Сити, где состоялась предсезонная игра Chiefs против Los Angeles Rams. Для него это был первый матч после свадьбы, которая состоялась в начале июля.
Трэвис предстал перед камерами в total black образе - рубашке с принтом и шортах в тон, кроссовках и солнцезащитных очках. Образ дополнили золотые часы на левой руке и браслет на правой.
Однако больше всего внимания привлекло его новое украшение - обручальное кольцо из желтого золота на подмизинном пальце.
До этого супруги уже демонстрировали обручальные кольца на публике после свадьбы, но нынешнее появление Келси стало особенно заметным из-за его первого выхода на матч после женитьбы.
Официальный аккаунт Chiefs также опубликовал видео с появлением спортсмена.
Какой была свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Пара поженилась 3 июля 2026 года в Нью-Йорке. Свадебная церемония состоялась в Madison Square Garden, а среди гостей было более тысячи друзей, родственников и знаменитостей.
Кстати, артистка заплатила более 160 тысяч долларов городу за разрешение на проведение праздника в спорткомплексе и сверхурочную работу полиции.
Церемонию провел актер Адам Сендлер. Брат Тейлор Остин Свифт был ее Man of Honor, а брат Трэвиса Джейсон Келси - его Best Man.
Для свадьбы Свифт и Келси выбрали наряды от Christian Dior Haute Couture, созданные креативным директором бренда Джонатаном Андерсоном в сотрудничестве с невестами. Оба также надели кастомные туфли Christian Louboutin, а Тейлор дополнила свой образ украшениями Cartier.
Среди гостей были близкие друзья Свифт, в том числе Селена Гомес, Бенни Бланко, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Эд Ширан, а также друзья и коллеги Келси из NFL - Патрик и Бриттани Махоумс, тренер Энди Рид и другие.
Сам Келси назвал свадьбу с Тейлор Свифт "самой лучшей ночью в своей жизни".
Напомним, о помолвке пара сообщила в августе прошлого года. Предложение руки и сердца Трэвис делал среди зелени и цветов, подарив любимой золотое кольцо с удлиненным бриллиантом. Его стоимость может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.