Трэвис Келси показал свое обручальное кольцо после свадьбы с Тейлор Свифт

Трэвис Келси показался с кольцом после свадьбы

15 августа муж певицы прибыл на стадион Arrowhead в Канзас-Сити, где состоялась предсезонная игра Chiefs против Los Angeles Rams. Для него это был первый матч после свадьбы, которая состоялась в начале июля.

Трэвис предстал перед камерами в total black образе - рубашке с принтом и шортах в тон, кроссовках и солнцезащитных очках. Образ дополнили золотые часы на левой руке и браслет на правой.

Однако больше всего внимания привлекло его новое украшение - обручальное кольцо из желтого золота на подмизинном пальце.



До этого супруги уже демонстрировали обручальные кольца на публике после свадьбы, но нынешнее появление Келси стало особенно заметным из-за его первого выхода на матч после женитьбы.

Официальный аккаунт Chiefs также опубликовал видео с появлением спортсмена.



Какой была свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Пара поженилась 3 июля 2026 года в Нью-Йорке. Свадебная церемония состоялась в Madison Square Garden, а среди гостей было более тысячи друзей, родственников и знаменитостей.

Кстати, артистка заплатила более 160 тысяч долларов городу за разрешение на проведение праздника в спорткомплексе и сверхурочную работу полиции.

Церемонию провел актер Адам Сендлер. Брат Тейлор Остин Свифт был ее Man of Honor, а брат Трэвиса Джейсон Келси - его Best Man.

Для свадьбы Свифт и Келси выбрали наряды от Christian Dior Haute Couture, созданные креативным директором бренда Джонатаном Андерсоном в сотрудничестве с невестами. Оба также надели кастомные туфли Christian Louboutin, а Тейлор дополнила свой образ украшениями Cartier.

Среди гостей были близкие друзья Свифт, в том числе Селена Гомес, Бенни Бланко, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Эд Ширан, а также друзья и коллеги Келси из NFL - Патрик и Бриттани Махоумс, тренер Энди Рид и другие.

Сам Келси назвал свадьбу с Тейлор Свифт "самой лучшей ночью в своей жизни".

Напомним, о помолвке пара сообщила в августе прошлого года. Предложение руки и сердца Трэвис делал среди зелени и цветов, подарив любимой золотое кольцо с удлиненным бриллиантом. Его стоимость может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.