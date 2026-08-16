Тревіс Келсі показав свою обручку після весілля з Тейлор Свіфт

Тревіс Келсі показався з обручкою після весілля

15 серпня чоловік співачки прибув на стадіон Arrowhead у Канзас-Сіті, де відбулася передсезонна гра Chiefs проти Los Angeles Rams. Для нього це був перший матч після весілля, яке відбулося на початку липня.

Тревіс постав перед камерами у total black образі - сорочці з принтом і шортах в тон, кросівках та сонцезахисних окулярях. Образ доповнили золотий годинник на лівій руці та браслет на правій.

Однак найбільше уваги привернула його нова прикраса - обручка з жовтого золота на підмізинному пальці.



До цього подружжя вже демонструвало обручки на публіці після весілля, але нинішня поява Келсі стала особливо помітною через його перший вихід на матч після одруження.

Офіційний акаунт Chiefs також опублікував відео з появою спортсмена.



Яким було весілля Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі

Пара одружилися 3 липня 2026 року в Нью-Йорку. Весільна церемонія відбулася в Madison Square Garden, а серед гостей були понад тисяча друзів, родичів і знаменитостей.

До слова, артистка заплатила понад 160 тисяч доларів місту за дозвіл на проведення свята у спорткомплексі та понаднормову роботу поліції.

Церемонію провів актор Адам Сендлер. Брат Тейлор Остін Свіфт був її Man of Honor, а брат Тревіса Джейсон Келсі - його Best Man.

Для весілля Свіфт і Келсі обрали вбрання від Christian Dior Haute Couture, створене креативним директором бренду Джонатаном Андерсоном у співпраці з нареченими. Обоє також взули кастомні туфлі Christian Louboutin, а Тейлор доповнила свій образ прикрасами Cartier.

Серед гостей були близькі друзі Свіфт, зокрема Селена Гомес, Бенні Бланко, Джіджі Хадід, Бредлі Купер, Ед Ширан, а також друзі й колеги Келсі з NFL - Патрік і Бріттані Махоумс, тренер Енді Рід та інші.

Сам Келсі назвав весілля з Тейлор Свіфт "найкращою ніччю у своєму житті".

Нагадаємо, про заручини пара повідомила у серпні минулого року. Пропозицію руки та серця Тревіс робив серед зелені та квітів, подарувавши коханій золоту каблучку з подовженим діамантом. Її вартість може сягати від 500 тисяч до 1 мільйона доларів.