Тина Кароль призналась, почему не ходит на концерты коллег: "Мне сложно"
Украинская певица Тина Кароль рассказала, как обычно отдыхает после насыщенных рабочих будней. Оказалось, что артистка предпочитает тишину, уединение и спокойную атмосферу, а от некоторых популярных видов досуга сознательно отказывается.
Как сообщает Wave RBC.UA, в комментарии ведущему Саше Гетману певица призналась, что лучше всего чувствует себя в тихом пространстве с минимальным количеством людей.
Почему Тина Кароль не любит кинотеатры
По ее словам, яркий свет также приносит дискомфорт, поэтому дома она ценит полумрак и покой.
"Тишина, полумрак, потому что у меня постоянно болят глаза от света, и покой. Минимум людей и шорох", - рассказала Кароль.
Поход в кино для артистки тоже не всегда ассоциируется с отдыхом. При просмотре фильмов она невольно обращает внимание на детали съемки и ошибки, которые могут оставаться незаметными для обычного зрителя.
"Мне очень сложно порой в кинотеатре смотреть фильм, потому что я вижу киноляпы. И потом я: "Да ну, и вот за эти деньги смотреть?" Мне сложно", - объяснила певица.
Не слишком комфортно Кароль чувствует себя и на концертах других исполнителей. Из-за многолетнего сценического опыта она остро реагирует на вокальное исполнение и может заметить фальшивые ноты.
"Мне сложно ходить на концерты. Слушать сложно. Если кто-то фальшивит, я вообще не могу это слушать. Это у меня профдеформация", - отметила артистка.
Так что вместо громких мер и больших скоплений людей Кароль выбирает спокойный отдых дома, где может восстановиться после работы.
Реакция сети
В комментариях некоторые пользователи положительно восприняли откровенность артистки. В то время как другие обратили внимание на русизм в ее выражении.
Пользователи отреагировали так:
- "Ты не смотри за "деньги", начни смотреть за деньги и картина станет совсем другой"
- "Поверьте мы тоже видим кино ляпы и слышим фальшивку"
- "Тоже сложно тебя слушать, тоже видим твои ляпы"
- "Ты себя вспомни, как ты сначала пела"
- "Тебя тоже тяжело слушать"
- "Много русизма в Тины"
- "Представляю как филологу сейчас слушать это"