Тіна Кароль зізналася, чому не ходить на концерти колег: "Мені складно"

Чому Тіна Кароль не любить кінотеатри

За її словами, яскраве світло також приносить дискомфорт, тому вдома вона цінує напівтемряву та спокій.

"Тиша, напівтемрява, бо у мене постійно болять очі від світла, і спокій. Мінімум людей і шурхоту", - розповіла Кароль.

Похід у кіно для артистки теж не завжди асоціюється з відпочинком. Під час перегляду фільмів вона мимоволі звертає увагу на деталі зйомки та помилки, які можуть залишатися непомітними для пересічного глядача.

"Мені дуже складно деколи в кінотеатрі дивитися фільм, тому що я бачу кіноляпи. І потім я: "Та ну, і оце за ці гроші дивитися?" Мені складно", - пояснила співачка.

Не надто комфортно Кароль почувається і на концертах інших виконавців. Через багаторічний сценічний досвід вона гостро реагує на вокальне виконання та може помітити фальшиві ноти.

"Мені складно ходити на концерти. Слухати складно. Якщо хтось фальшивить, я взагалі не можу це слухати. Це в мене профдеформація", - зазначила артистка.

Тож замість гучних заходів і великих скупчень людей Кароль обирає спокійний відпочинок удома, де може відновитися після роботи.

Реакція мережі

У коментарях деякі користувачі позитивно сприйняли відвертість артистки. Тоді як інші звернули увагу на русизм у її висловлюванні.

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