Тіна Кароль зізналася, чому не ходить на концерти колег: "Мені складно"
Українська співачка Тіна Кароль розповіла, як зазвичай відпочиває після насичених робочих буднів. Виявилося, що артистка надає перевагу тиші, усамітненню та спокійній атмосфері, а від деяких популярних видів дозвілля свідомо відмовляється.
Як повідомляє Wave RBC.UA, у коментарі ведучому Сашку Гетьману співачка зізналася, що найкраще почувається в тихому просторі з мінімальною кількістю людей.
Чому Тіна Кароль не любить кінотеатри
За її словами, яскраве світло також приносить дискомфорт, тому вдома вона цінує напівтемряву та спокій.
"Тиша, напівтемрява, бо у мене постійно болять очі від світла, і спокій. Мінімум людей і шурхоту", - розповіла Кароль.
Похід у кіно для артистки теж не завжди асоціюється з відпочинком. Під час перегляду фільмів вона мимоволі звертає увагу на деталі зйомки та помилки, які можуть залишатися непомітними для пересічного глядача.
"Мені дуже складно деколи в кінотеатрі дивитися фільм, тому що я бачу кіноляпи. І потім я: "Та ну, і оце за ці гроші дивитися?" Мені складно", - пояснила співачка.
Не надто комфортно Кароль почувається і на концертах інших виконавців. Через багаторічний сценічний досвід вона гостро реагує на вокальне виконання та може помітити фальшиві ноти.
"Мені складно ходити на концерти. Слухати складно. Якщо хтось фальшивить, я взагалі не можу це слухати. Це в мене профдеформація", - зазначила артистка.
Тож замість гучних заходів і великих скупчень людей Кароль обирає спокійний відпочинок удома, де може відновитися після роботи.
Реакція мережі
У коментарях деякі користувачі позитивно сприйняли відвертість артистки. Тоді як інші звернули увагу на русизм у її висловлюванні.
Користувачі відреагували так:
- "Ти не дивись за "деньги", почни дивитись за гроші і картина стане зовсім іншою"
- "Повірте ми теж бачимо кіно ляпи і чуємо фальшивку"
- "Теж складно тебе слухати, теж бачимо твої ляпи"
- "Ти себе згадай, як ти напочатку співала"
- "Тебе теж важко слухати"
- "Багато русизмів в Тіни"
- "Уявляю як філологу зараз слухати це"