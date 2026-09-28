Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе на MTV VMA и представила новый клип

Новая награда Тейлор Свифт

Эта награда отмечает работу Тейлор Свифт не только как исполнительницы, но и как автора и режиссера собственных музыкальных видео. Артистка неоднократно участвовала в создании визуальной концепции своих клипов и использовала их в качестве продолжения музыкальных историй.

31 статуэтка стала очередной важной вехой в карьере Свифт и закрепила ее статус рекордсменки премии MTV Video Music Awards.

Таким образом, Свифт стала самой награждаемой артисткой в истории премии, превзойдя рекорд Бейонсе - 30 статуэток.

Taylor Swift (фото: instagram.com/taylorswift)

Певица представила новый клип

Помимо награды Тейлор Свифт впервые представила на церемонии свое новое музыкальное видео Patient Zero. Клип стал для артистки еще одной возможностью продемонстрировать себя как режиссер и автор.

Клип Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)

По словам Свифта, во время работы над видео она вдохновлялась готическими историями о привидениях, сюжетами о настоящих преступлениях и психологическими триллерами. Центральной локацией стал дом, который, по замыслу певицы, символизирует постепенно остывшие и угасшие отношения.

Главные роли в видео исполнили актеры Дакота Джонсон и Колин Фаррелл. Также в клипе появилась модель и актриса Кара Делевинь.

Клип Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)

После премьеры Свифт поделилась подробностями создания видео в Instagram. Она поблагодарила Джонсона и Фарреллу за доверие и возможность поработать вместе, отдельно отметив их талант. О Фаррелле артистка также пошутила, отметив, что его образ злодея особенно контрастирует с его дружелюбным характером в реальной жизни.

Отдельно Свифт обратилась к Кара Делевинь, поблагодарив ее за участие в съемках и в шутку назвала ее "другой женщиной".

Награда Artist Director Honor стала для Свифт признанием ее работы не только как исполнительницы, но и как человека, который активно участвует в создании и режиссуре собственных музыкальных видео. Теперь в ее коллекции - 31 награда MTV Video Music Awards.

Клип Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)