Тейлор Свіфт побила рекорд Бейонсе на MTV VMA та представила новий кліп

Нова відзнака Тейлор Свіфт

Ця відзнака відзначає роботу Тейлор Свіфт не лише як виконавиці, а й як авторки та режисерки власних музичних відео. Артистка неодноразово брала участь у створенні візуальної концепції своїх кліпів і використовувала їх як продовження музичних історій.

31-ша статуетка стала черговою важливою віхою у кар'єрі Свіфт та закріпила її статус рекордсменки премії MTV Video Music Awards.

Таким чином, Свіфт стала найбільш нагороджуваною артисткою в історії премії, перевершивши рекорд Бейонсе - 30 статуеток.

Taylor Swift (фото: instagram.com/taylorswift)

Співачка представила новий кліп

Окрім нагороди, Тейлор Свіфт уперше представила на церемонії своє нове музичне відео Patient Zero. Кліп став для артистки ще однією можливістю продемонструвати себе як режисерку та авторку.

Кліп Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)

За словами Свіфт, під час роботи над відео вона надихалася готичними історіями про привидів, сюжетами про справжні злочини та психологічними трилерами. Центральною локацією став будинок, який, за задумом співачки, символізує стосунки, що поступово охололи та згасли.

Головні ролі у відео виконали актори Дакота Джонсон та Колін Фаррелл. Також у кліпі з'явилася модель і акторка Кара Делевінь.

Кліп Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)

Після прем'єри Свіфт поділилася подробицями створення відео в Instagram. Вона подякувала Джонсон і Фарреллу за довіру та можливість попрацювати разом, окремо відзначивши їхній талант. Про Фаррелла артистка також пожартувала, зазначивши, що його образ лиходія особливо контрастує з його доброзичливим характером у реальному житті.

Окремо Свіфт звернулася до Кара Делевінь, подякувавши їй за участь у зйомках та жартома назвавши її "іншою жінкою".

Відзнака Artist Director Honor стала для Свіфт визнанням її роботи не лише як виконавиці, а й як людини, яка бере активну участь у створенні та режисурі власних музичних відео. Тепер у її колекції - 31 нагорода MTV Video Music Awards.

Кліп Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)