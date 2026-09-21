Тейлор Свифт эмоционально поддержала мужа на матче: "Это мой муж!"

Тейлор Свифт устроила эмоциональное приветствие своему мужу Тревису Келси во время матча "Канзас-Сити Чифс" против "Индианаполис Колтс". Певица не скрывала радости, когда спортсмен забил свой первый тачдаун в сезоне.

Wave RBC.UA сообщает, что игра прошла в воскресенье, 20 сентября, на стадионе Arrowhead в Канзас-Сити.

Как Тейлор Свифт поддержала мужа

Тейлор пришла поддержать мужа вместе со своими родителями, а также его мамой Донной Келси. Для певицы это был уже второй матч матч "Чифс" в этом сезоне.

Особенно ярким моментом стал первый тачдаун Келси в сезоне. Тревис принял 13-ярдовую передачу от Патрика Махоумса и принес команде важные очки. Камеры в этот момент показали реакцию Тейлора в гостевой ложе.

Певица подпрыгнула от радости, указала на свое кольцо, а потом выкрикнула в сторону поля: "Это мой муж!". Кадры с ее реакцией быстро распространились по сети.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswifte)

Этот жест особенно привлек внимание, ведь Тейлор и Тревис поженились всего несколько месяцев назад. Свадьба состоялась 3 июля 2026 в нью-йоркском Madison Square Garden.

Их история началась еще в 2023 году, когда Келси впервые публично рассказал, что хотел познакомиться со Свифтом после ее концерта. Впоследствии певица пришла на матч "Чифс" на Arrowhead, после чего их отношения стали публичными.

С тех пор Тейлор регулярно появлялась на матчах команды, поддерживая Келси с трибун.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswifte)