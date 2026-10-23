В спортивных образах и с собакой: Дуа Липа и Каллум Тернер прогулялись по Нью-Йорку

Образы знаменитостей

Пару сфотографировали 21 октября. Дуа Липа одела объемный серый тренч, леггинсы, белые носки и черные кроссовки. Образ дополнили солнцезащитные очки, а волосы певица оставила распущенными.

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Каллум Тернер также предпочел комфортную повседневную одежду. Актер появился на прогулке в синем свитере на короткой молнии, темно-синих спортивных брюках и кроссовках.

Пара имела расслабленный вид и наслаждалась общим временем вдали от светских мероприятий.

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Что известно об их отношениях

Отношения Дуа Липы и Каллума Тернера привлекли внимание публики в начале 2024 года. Впервые слух о романе появился после того, как певицу и британского актера заметили вместе в Лос-Анджелесе.

Впоследствии пару фотографировали во время совместных прогулок и отдыха, а летом 2024 они фактически подтвердили свои отношения публичными появлениями.

В июне 2025 года Дуа Липа подтвердила помолвку с актером в интервью. Певица рассказала, что Каллум самостоятельно разработал дизайн обручального кольца, предварительно посоветовавшись с ее сестрой и близкими подругами.

В мае 2026 года они поженились на частной церемонии в лондонской ратуше Old Marylebone Town Hall в кругу родных и друзей. С тех пор Дуа Липа и Каллум Тернер продолжают появляться вместе на публике, а их общие выходы привлекают внимание поклонников.

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)