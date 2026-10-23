У спортивних образах та з собакою: Дуа Ліпа та Каллум Тернер прогулялися Нью-Йорком

Образи знаменитостей

Пару сфотографували 21 жовтня. Дуа Ліпа одягнула об'ємний сірий тренч, легінси, білі шкарпетки та чорні кросівки. Образ доповнили сонцезахисні окуляри, а волосся співачка залишила розпущеним.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Каллум Тернер також віддав перевагу комфортному повсякденному одягу. Актор з'явився на прогулянці у синьому светрі на короткій блискавці, темно-синіх спортивних штанах і кросівках.

Пара мала розслаблений вигляд і насолоджувалася спільним часом далеко від світських заходів.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Що відомо про їхні стосунки

Стосунки Дуа Ліпи та Каллума Тернера привернули увагу публіки на початку 2024 року. Вперше чутки про роман з'явилися після того, як співачку й британського актора помітили разом у Лос-Анджелесі.

Згодом пару фотографували під час спільних прогулянок і відпочинку, а влітку 2024 року вони фактично підтвердили свої стосунки публічними появами.

У червні 2025 року Дуа Ліпа підтвердила заручини з актором в інтерв’ю. Співачка розповіла, що Каллум самостійно розробив дизайн обручки, попередньо порадившись із її сестрою та близькими подругами.

У травні 2026 року вони одружилися на приватній церемонії в лондонській ратуші Old Marylebone Town Hall у колі рідних і друзів. Відтоді Дуа Ліпа та Каллум Тернер продовжують з'являтися разом на публіці, а їхні спільні виходи привертають увагу шанувальників.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)