Соломия Витвицкая показала беременный животик и обратилась к сыну: "Не отвлекаем"

Как сейчас выглядит ведущая

Сейчас Витвицкая ожидает первенца от мужа, военнослужащего Алексея Ситайла. Несмотря на приближение родов, телеведущая сохраняет хорошее настроение, встречается с подругами и проводит время на открытом воздухе.

На фотографиях она в длинном синем платье с поясом, которое подчеркнуло беременный животик. Образ она дополнила белым пушистым тренчем и кроссовками.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Ведущая также рассказала, что за время беременности получила немало сообщений от женщин, которые делятся собственным опытом и поддерживают ее накануне родов. По словам Витвицкой, она уже чувствует себя частью своеобразного "клуба ожидания".

Особенно смешно Соломия обратилась к будущему сыну. Она отметила, что некоторые подписчицы рассказывают о родах после 41-й недели, а еще в шутку добавила, что мальчики якобы любят немного дольше оставаться у мамы.

"Малый, мы уже готовы к знакомству. Но если ты там сейчас дописываешь мемуары - не отвлекаем", - написала телеведущая.

Таким образом, пока сын Витвицкой не спешит появляться на свет, его мама использует последние дни ожидания для встреч, прогулок и приятных моментов.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Что известно о муже телеведущей

Избранником Соломии Витвицкой стал Алексей Ситайло - юрист по образованию и военнослужащий. До начала полномасштабного вторжения он работал в юридической сфере, а после 24 февраля 2022 стал на защиту Украины. В настоящее время мужчина служит в рядах ВСУ.

Соломия и Алексей знали друг друга еще до войны, однако их близкое общение началось уже после 2022 года. По словам телеведущей, сначала они контактировали по рабочим и волонтерским вопросам, а впоследствии между ними возникли романтические отношения.

В феврале 2025 Ситайло сделал предложение Витвицкой в Карпатах. А летом 2026-го пара официально вышла замуж в Закарпатье.

Соломия Витвицкая с мужем (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)