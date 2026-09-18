Соломія Вітвіцька показала вагітний животик і звернулася до сина: "Не відволікаємо"

Як зараз виглядає ведуча

Наразі Вітвіцька очікує на первістка від чоловіка, військовослужбовця Олексія Ситайла. Попри наближення пологів, телеведуча зберігає гарний настрій, зустрічається з подругами та проводить час на свіжому повітрі.

На фотографіях вона у довгій синій сукні з поясом, яка підкреслила вагітний животик. Образ вона доповнила білим пухнастим тренчем і кросівками.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Ведуча також розповіла, що за час вагітності отримала чимало повідомлень від жінок, які діляться власним досвідом і підтримують її напередодні пологів. За словами Вітвіцької, вона вже відчуває себе частиною своєрідного "клубу очікування".

Особливо кумедно Соломія звернулася до майбутнього сина. Вона зазначила, що деякі підписниці розповідають про пологи після 41-го тижня, а ще жартома додала, що хлопчики нібито люблять трохи довше залишатися біля мами.

"Малий, ми вже готові до знайомства. Але якщо ти там зараз дописуєш мемуари - не відволікаємо", - написала телеведуча.

Таким чином, поки син Вітвіцької не поспішає з'являтися на світ, його мама використовує останні дні очікування для зустрічей, прогулянок і приємних моментів.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Що відомо про чоловіка телеведучої

Обранцем Соломії Вітвіцької став Олексій Ситайло - юрист за освітою та військовослужбовець. До початку повномасштабного вторгнення він працював у юридичній сфері, а після 24 лютого 2022 року став на захист України. Нині чоловік служить у лавах ЗСУ.

Соломія та Олексій знали одне одного ще до великої війни, однак їхнє близьке спілкування почалося вже після 2022 року. За словами телеведучої, спочатку вони контактували з робочих і волонтерських питань, а згодом між ними виникли романтичні стосунки.

У лютому 2025 року Ситайло освідчився Вітвіцькій у Карпатах. А влітку 2026-го пара офіційно одружилася на Закарпатті.

Соломія Вітвіцька з чоловіком (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)