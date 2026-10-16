Без сложных ритуалов: 77-летняя Вера Вонг поделилась секретами ухода за кожей

Американская дизайнер Вера Вонг, которой этим летом исполнилось 77 лет, поделилась своим подходом к уходу за кожей. Несмотря на то, что внешность модельерки регулярно вызывает восхищение поклонников, она не поклонница сложных бьюти-ритуалов и многоступенчатых процедур.

Как сообщает Wave RBC.UA, об этом она рассказала в интервью Page Six Style во время гала-вечера FGI Night of Stars в Нью-Йорке.

Как Вера Вонг ухаживает за кожей

По словам дизайнера, ее ежедневная рутина состоит лишь из двух базовых этапов - очищение лица и увлажнение. Вонг не поклонница многоступенчатых процедур и не стремится использовать большое количество косметических средств.

Такой подход она описывает как достаточно простой: вместо многочисленных баночек и сложных ритуалов модельер сосредотачивается на базовом уходе.

Вонг также поделилась своим отношением к макияжу. Она призналась, что не считает себя особенно умелой в создании мейкапа собственноручно, однако ей нравятся палетки теней Urban Decay Naked.

Является ли простой уход секретом молодости

Внешность Веры Вонг уже не первый год вызывает активное обсуждение в социальных сетях. Впрочем, сама дизайнер не утверждает, что именно минималистичная бьюти-рутина является секретом ее молодого вида.

Очистка и увлажнение действительно относятся к базовым этапам ухода за кожей. В то же время, ее потребности зависят от типа кожи, а на ее состояние влияют также генетика, образ жизни и влияние солнечного излучения.

Поэтому история Вонг скорее пример того, что ежедневный уход не обязательно должен быть сложным. Главное - подобрать средства в соответствии с потребностями кожи и использовать их регулярно.