Без складних ритуалів: 77-річна Віра Вонг поділилася секретами догляду за шкірою

Американська дизайнерка Віра Вонг, якій цього літа виповнилося 77 років, поділилася своїм підходом до догляду за шкірою. Попри те, що зовнішність модельєрки регулярно викликає захоплення шанувальників, вона не прихильниця складних б’юті-ритуалів і багатоступеневих процедур.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про це вона розповіла в інтерв’ю Page Six Style під час гала-вечора FGI Night of Stars у Нью-Йорку.

Як Віра Вонг доглядає за шкірою

За словами дизайнерки, її щоденна рутина складається лише з двох базових етапів - очищення обличчя та зволоження. Вонг не прихильниця багатоступеневих процедур і не прагне використовувати велику кількість косметичних засобів.

Такий підхід вона описує як доволі простий: замість численних баночок і складних ритуалів модельєрка зосереджується на базовому догляді.

Вонг також поділилася своїм ставленням до макіяжу. Вона зізналася, що не вважає себе особливо вправною у створенні мейкапу власноруч, проте їй подобаються палетки тіней Urban Decay Naked.

Чи є простий догляд секретом молодості

Зовнішність Віри Вонг уже не перший рік викликає активне обговорення в соціальних мережах. Утім, сама дизайнерка не стверджує, що саме мінімалістична б’юті-рутина є секретом її молодого вигляду.

Очищення та зволоження справді належать до базових етапів догляду за шкірою. Водночас її потреби залежать від типу шкіри, а на її стан впливають також генетика, спосіб життя та вплив сонячного випромінювання.

Тож історія Вонг - радше приклад того, що щоденний догляд не обов’язково має бути складним. Головне - підібрати засоби відповідно до потреб шкіри та використовувати їх регулярно.