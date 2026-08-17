Скандальный Канье Вест даст концерты в России: что известно

Американский рэпер Канье Вест, который в последние годы неоднократно оказывался в центре скандалов из-за антисемитских высказываний и симпатий к Гитлеру и Путину, заявлен как хедлайнер двух концертов в Санкт-Петербурге.

Что известно о концертах Веста в России

17 августа 2026 года в Telegram-канале российского концертного агентства SAY Agency появилась информация о предстоящих выступлениях Ye. Концерты пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге.

Цены на билеты стартуют от около 106 долларов (4742 грн). Самые дорогие VIP-билеты стоят примерно 1885 долларов (84 334 грн).

Вест собрался выступить в России (скриншот)

Для Ye это не первое появление в стране-агрессоре. В июне 2024-го он приехал в Москву на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, с которым сотрудничал. Тогда в российских медиа ходили слухи о возможном концерте рэпера в столице, однако выступление так и не состоялось.

Теперь же артист, похоже, планирует шоу в России.

Концерты Веста отменяют в Европе

Следует отметить, что в последнее время у Каньє дела с выступлениями обстоят не очень, по крайней мере, в некоторых европейских странах. Так, в апреле рэперу запретили въезд в Великобританию. Из-за этого был отменен лондонский Wireless Festival, где он должен был выступить хедлайнером.

Позже во Франции перенесли концерт рэпера в Марселе после заявлений местных властей о возможном запрете его выступления.

В Польше запланированный на июнь концерт отменили по "формальным и юридическим причинам", а швейцарский футбольный клуб "Базель" отказался проводить шоу Ye на своем стадионе из-за несоответствия артиста ценностям клуба.

Как известно, последние годы карьеры Ye сопровождаются многочисленными скандалами из-за его антисемитских заявлений, публичных симпатий к Адольфу Гитлеру, Путину и использованию нацистской символики.

Вест столкнулся с волной "отмены" в Европе (фото: Getty Images)

Как Ye извинялся за антисемитские высказывания

В январе 2026 года рэпер в колонке для The Wall Street Journal написал, что "потерял связь с реальностью", а свое поведение связал с последствиями травмы мозга и биполярным расстройством. В то же время он признал, что это не оправдывает его поступков.

Канье заявил, что сожалеет о своих предварительных высказываниях в адрес евреев, восхищении Гитлером и использовании нацистской символики. Несмотря на это, уже весной 2026 его выступления в Европе начали массово отменять.