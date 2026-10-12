Синди Кроуфорд и ее муж впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына

Как выглядят супруги

Во время прогулки Кроуфорд и Гербер пытались оставаться незаметными и не привлекать излишнего внимания.

Для выхода супруги выбрали сдержанную повседневную одежду и бейсболки. Синди дополнила образ большими темными очками. Звездные родители шли рядом, держась за руки.

Пляж Зума расположен в Малибу - месте, с которым семью связывают годы жизни. Во время этой прогулки супруги провели время вместе на побережье, подальше от светских мероприятий и публичного внимания.

Детали смерти Пресли Гербера

Сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, 27-летний Пресли Гербер, умер 20 сентября 2026 года в реабилитационном заведении в Санта-Монике, штат Калифорния. Полиция расследует его смерть как возможную передозировку.

Ранее Пресли откровенно рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимости от психоактивных веществ. Его семья попросила уважать конфиденциальность в этот сложный период.

По информации СМИ, родители уже провели кремацию сына и оставили прах в своем поместьи.