Сінді Кроуфорд і її чоловік вперше з’явилася на публіці після смерті 27-річного сина

Як виглядає подружжя

Під час прогулянки Кроуфорд і Гербер намагалися залишатися непомітними та не привертати зайвої уваги.

Для виходу подружжя обрало стриманий повсякденний одяг і бейсболки. Сінді доповнила образ великими темними сонцезахисними окулярами. Зіркові батьки йшли поруч, тримаючись за руки.

Пляж Зума розташований у Малібу - місці, з яким родину пов’язують роки життя. Під час цієї прогулянки подружжя провело час разом на узбережжі, подалі від світських заходів і публічної уваги.

Деталі смерті Преслі Гербера

Син Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера, 27-річний Преслі Гербер, помер помер 20 вересня 2026 року в реабілітаційному закладі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Поліція розслідує його смерть як можливе передозування.

Раніше Преслі відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров’ям і залежністю від психоактивних речовин. Його родина попросила поважати приватність у цей складний період.

За інформацією ЗМІ, батьки вже провели кремацію сина та залишили прах у своєму маєтку.