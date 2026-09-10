Сын Памелы Андерсон и Томми Ли обручился в Индонезии: каким было предложение

Как Брэндон Томас Ли сделал предложение любимой

Романтическое предложение Брендон сделал 29 августа во время совместного путешествия по Индонезии. Судя по опубликованным парой кадрам, признание проходило на пляже.

На одном из фото Брэндон целует Катарину у костра, а на другом она демонстрирует кольцо. По данным People, украшение создала основательница ювелирного бренда STONE Fine Jewelry и подруга семьи Ева Гэй.

Брэндон Томас Ли с невестой (фото: instagram.com/katarina.deme)

Брэндон и Катарина знакомы многие годы. Они выросли в Лос-Анджелесе и долгое время были друзьями, а начали встречаться в 2025 году. Они живут в Нью-Йорке, а свадьбу планируют провести в конце 2027 года.

Памела Андерсон не прошла мимо новости о помолвке. В комментариях под сообщением она оставила трогательное поздравление.

"Я так счастлива за вас, ангелочки. Вы прекрасная пара. Теперь начинается ваше приключение. Пусть Сила будет с вами. Со всей моей любовью, мама", - написала она.

Старший сын Памелы и Томми Ли с невестой (фото: instagram.com/katarina.deme)

Что известно о невестке и сыне Памелы Андерсон

Деметриадес - модель и инфлюэнсер, которая учится на факультете философии Нью-Йоркского университета. Брэндон Ли работает в области кино и телевидения. Он продюсер и генеральный директор And Her Son's Productions, а также соучредитель косметического бренда Sonsie.

Кроме того, он работал над документальным фильмом Netflix Pamela, A Love Story о своей матери, а также был исполнительным продюсером ленты The Last Showgirl, в которой Памела исполнила главную роль.

Он родился в 1996 году, год спустя после свадьбы Памелы и Томми Ли. В 1997-м у бывших супругов появился второй сын – Дилан Джаггер Ли.

Андерсон и Томми Ли развелись в 1998 году после трех лет брака. В этом году семья воссоединилась по случаю свадьбы младшего сына. Парень женился на дизайнерке интерьеров Паулой Брусс в Сен-Тропе.

Актриса признавалась, что свадьба сына стала для нее очень эмоциональным событием.