Син Памели Андерсон і Томмі Лі заручився в Індонезії: якою була пропозиція

Як Брендон Томас Лі освідчився коханій

Романтичну пропозицію Брендон зробив 29 серпня під час спільної подорожі Індонезією. Судячи з опублікованих парою кадрів, освідчення проходило на пляжі.

На одному з фото Брендон цілує Катаріну біля вогнища, а на іншому вона демонструє каблучку. За даними People, прикрасу створила засновниця ювелірного бренду STONE Fine Jewelry та подруга родини Єва Гей.

Брендон Томас Лі з нареченою (фото: instagram.com/katarina.deme)

Брендон і Катаріна знайомі багато років. Вони виросли в Лос-Анджелесі та тривалий час були друзями, а почали зустрічатися у 2025 році. Наразі вони живуть у Нью-Йорку, а весілля планують провести наприкінці 2027 року.

Памела Андерсон не пройшла повз новину про заручини. У коментарях під дописом вона залишила зворушливе привітання.

"Я така щаслива за вас, янголята. Ви чудова пара. Тепер починається ваша пригода. Нехай Сила буде з вами. З усією моєю любов'ю, мама", - написала вона.

Старший син Памели та Томмі Лі з нареченою (фото: instagram.com/brandonthomaslee)

Що відомо про невістку та сина Памели Андерсон

Деметріадес - модель та інфлюенсерка, яка навчається на факультеті філософії Нью-Йоркського університету. Брендон Лі працює у сфері кіно та телебачення. Він є продюсером і генеральним директором And Her Son's Productions, а також співзасновником косметичного бренду Sonsie.

Крім того, працював над документальним фільмом Netflix "Pamela, A Love Story" про свою матір, а також був виконавчим продюсером стрічки "The Last Showgirl", у якій Памела виконала головну роль.

Він народився у 1996 році, через рік після весілля Памели і Томмі Лі. У 1997-му в колишнього подружжя з'явився другий син - Ділан Джаггер Лі.

Андерсон і Томмі Лі розлучилися у 1998-му після трьох років шлюбу. Цього року родина возз'єдналася з нагоди весілля молодшого сина. Хлопець одружився з дизайнеркою інтер'єрів Паулою Брусс у Сен-Тропе.

Акторка зізнавалася, що весілля сина стало для неї дуже емоційною подією.