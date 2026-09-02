Сын Джона Леннона впервые стал отцом: как назвали малыша

Шон Леннон показал новорожденного сына

О пополнении в семье Шон сообщил во вторник, 2 сентября. Музыкант опубликовал фотографии с новорожденным и пошутил по поводу появления малыша на свет.

"Мы с Шарлоттой хотели бы объявить, что мы действительно создали человека! Его зовут Аврелиус", - написал он.

На одном из снимков Шон держит сына на руках вместе с любимой. Малыш завернутый в белое одеяло.

Кроме того, он показал фото молодой мамы на больничной койке, а также собственный кадр с младенцем.

Шон Леннон стал отцом (фото: instagram.com/sean_ono_lennon)

Сама Шарлотта, которая является музыкантом и моделью, тоже поделилась снимками с первых дней материнства. На фотографиях она носит Аврелиуса в слинге, гуляет с ним у воды, держит маленького краба и ухаживает за спящим сыном.

"Мы создали человека! Я убеждена, что ДНК - это агентский инопланетный четвертичный код. Недосыпание лишь усиливает чувство сюрреализма... Включаю ему Aphex Twin и Стравинского. Меконий - это нечто невероятное", - написала она.

Шарлотта Кемп Мул с сыном (фото: instagram.com/charlottekempmuhl)

Кто такой Аврелиус для семьи Джона Леннона

Рождение малыша стало особым событием для семьи Леннона. Он первый внук легендарного участника группы The Beatles.

На новость отреагировал и Джулиан Леннон - старший сын Джона от первой жены Синтии. Он оставил под публикацией четыре эмодзи в виде сердец. В ответ Шон назвал его "дядей Джулсом". Собстенных детей у мужчины нету.

Шон является единственным ребенком Джона и Йоко Оно. Он родился 9 октября 1975 года в Нью-Йорке - в день 35-летия своего отца.

Джон Леннон погиб 8 декабря 1980 года, когда Шону было пять лет. В том же году Леннон и Йоко Оно выпустили альбом Double Fantasy, в который вошла песня Beautiful Boy (Darling Boy). Музыкант посвятил ее сыну и своим переживаниям об отцовстве.

В то же время у Йоко уже есть два внука - Эми и Джек, дети ее дочери Кеко Чан Кокс, которую она родила в браке с продюсером Энтони Коксом.