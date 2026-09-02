Син Джона Леннона вперше став батьком: як назвали малюка

Шон Леннон показав новонародженого сина

Про поповнення в родині Шон повідомив у вівторок, 2 вересня. Музикант опублікував фотографії з новонародженим та пожартував із приводу появи малюка на світ.

"Ми з Шарлоттою хотіли б оголосити, що ми справді створили людину! Його звати Авреліус", - написав він.

На одному зі знімків Шон тримає сина на руках разом з коханою. Малюк загорнутий у білу ковдру.

Крім того, він показав фото молодої мами на лікарняному ліжку, а також власний кадр з немовлям.

Шон Леннон став батьком (фото: instagram.com/sean_ono_lennon)​​​​​​​

Сама Шарлотта, яка є музиканткою та моделлю, теж поділилася знімками з перших днів материнства. На фотографіях вона носить Авреліуса в слінгу, гуляє з ним біля води, тримає маленького краба та доглядає за сином, який спить.

"Ми створили людину! Я переконаний, що ДНК - це агентський інопланетний четвертинний код. Недосипання лише підсилює відчуття сюрреалізму… Вмикаю йому Aphex Twin і Стравинського. Меконій - це щось неймовірне", - написала вона.

Шарлотта Кемп Мул з сином (фото: instagram.com/charlottekempmuhl)

Хто такий Авреліус для родини Джона Леннона

Народження малюка стало особливою подією для родини Леннона. Він є першим онуком легендарного учасника гурту The Beatles.

На новину відреагував і Джуліан Леннон - старший син Джона від першої дружини Синтії. Він залишив під публікацією чотири емодзі у вигляді сердець. У відповідь Шон назвав його "дядьком Джулсом". Власний дітей у чоловіка немає.

Шон є єдиною дитиною Джона та Йоко Оно. Він народився 9 жовтня 1975 року в Нью-Йорку - у день 35-річчя свого батька.

Джон Леннон загинув 8 грудня 1980 року, коли Шону було п'ять років. Того ж року Леннон та Йоко Оно випустили альбом Double Fantasy, до якого увійшла пісня Beautiful Boy (Darling Boy). Музикант присвятив її синові та своїм переживанням про батьківство.

Водночас у Йоко вже є двоє онуків - Емі та Джек, діти її доньки Кьоко Чан Кокс, яку вона народила у шлюбі з продюсером Ентоні Коксом.