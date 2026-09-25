Сын Бритни Спирс признался, как на него влияет известная фамилия: "Я должен что-то доказывать"

Ему нужно отвечать ожиданиям

По словам Джейдена, фамилия Спирс-Федерлайн нередко создает ощущение, что ему нужно постоянно отвечать определенным ожиданиям.

"Кажется, что я постоянно должен что-то доказывать, хотя на самом деле ничего доказывать не надо", - признался он.

Джейден Джеймс Федерлайн (фото: instagram.com/jaydenjames)

Со временем, по словам молодого музыканта, он стал иначе относиться к желанию получить одобрение от других. Наиболее переоцененным в жизни Джейден назвал самое стремление нравиться окружению.

"Чем больше ты пытаешься угодить другим, тем больше теряешь себя", - объяснил он.

Отдельно Джейден рассказал о стереотипах, с которыми сталкивается из-за своей семьи. Ему не нравится, когда люди делают выводы о нем, не зная лично.

"Вопросы с предположениями. Я бы предпочел, чтобы люди узнавали меня лично, а не делали вид, будто уже и так все обо мне знают", - сказал сын Бритни Спирс.

Джейден Джеймс Федерлайн (фото: instagram.com/jaydenjames)

Притворяется, что все под контролем

Он также признался, что иногда создает впечатление человека, полностью контролирующего собственную жизнь, хотя на самом деле все не так идеально.

На вопрос, что он чаще всего делает вид, Джейден ответил: "Идею о том, что у меня все под контролем и разложено по полочкам".

Несмотря на его семью, Джейден постепенно формирует собственный творческий путь. Он интересуется модой, участвует в показах, играет на пианино и пишет музыку. Именно творчество он называет одним из способов справиться с внутренним напряжением и давлением.

Для Джейдена музыка стала пространством, где он может оставаться собой - вне громкой фамилии и чужих ожиданий.

Бритни Спирс с сыном Джейденом (фото: скриншот)