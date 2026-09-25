Син Брітні Спірс зізнався, як на нього впливає відоме прізвище: "Я мушу щось доводити"
20-річний Джейден Джеймс Федерлайн, молодший син Брітні Спірс і Кевіна Федерлайна, дав рідкісне відверте інтерв’ю. У розмові він розповів, як відомі батьки та постійна увага публіки вплинули на його життя, а також поділився власними творчими захопленнями.
Wave RBC.UA повідомляє, що Джейден став героєм нового випуску Interview, для якого також знявся у фотосесії. Під час розмови він говорив про музику, моду, очікування оточення та численні припущення, які супроводжують його родину.
Йому потрібно відповідати очікуванням
За словами Джейдена, прізвище Спірс-Федерлайн нерідко створює відчуття, що йому потрібно постійно відповідати певним очікуванням.
"Здається, ніби я постійно мушу щось доводити, хоча насправді нічого доводити не треба", - зізнався він.
З часом, за словами молодого музиканта, він почав інакше ставитися до бажання отримати схвалення від інших. Найбільш переоціненим у житті Джейден назвав саме прагнення подобатися оточенню.
"Чим більше ти намагаєшся догодити іншим, тим більше втрачаєш себе", - пояснив він.
Окремо Джейден розповів про стереотипи, з якими стикається через свою родину. Йому не подобається, коли люди роблять висновки про нього, не знаючи особисто.
"Запитання із припущеннями. Я б волів, щоб люди дізнавалися мене особисто, а не вдавали, ніби вже й так усе про мене знають", - сказав син Брітні Спірс.
Вдає, що все під контролем
Він також зізнався, що іноді створює враження людини, яка повністю контролює власне життя, хоча насправді все не так ідеально.
На запитання, що він найчастіше вдає, Джейден відповів: "Ідею про те, що у мене все під контролем і розкладено по поличках".
Попри увагу до його родини, Джейден поступово формує власний творчий шлях. Він цікавиться модою, бере участь у показах, грає на піаніно та пише музику. Саме творчість хлопець називає одним зі способів впоратися з внутрішнім напруженням і тиском.
Для Джейдена музика стала простором, де він може залишатися собою - поза гучним прізвищем і чужими очікуваннями.