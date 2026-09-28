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Звезды 28 сентября 2026, 10:18

Семь наград для Мадонны и три для BTS: все победители MTV VMA-2026

Иванна Пашкевич Иванна Пашкевич Журналист, редактор, репортер Wave RBC.UA
Победители MTV Video Music Awards 2026 (фото: Getty Images)
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В Лос-Анджелесе состоялась церемония MTV Video Music Awards 2026. Главным триумфатором вечера стала Мадонна, забравшая семь наград, а Тейлор Свифт получила статуэтку за видео года.

Wave RBC.UA рассказывает полный список лауреатов.

Главные номинации MTV VMA-2026

Видео года - Тейлор Свифт, "The Fate of Ophelia"

Артист года - Мадонна

Песня года - BTS, "SWIM"

Лучший новый артист - Сиенна Спиро

Лучшая коллаборация - Мадонна и Сабрина Карпентер, "Bring Your Love"

Жанровые номинации

Лучшее повидео - LISA, "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Лучшее танцевальное видео - Мадонна, "Confessions II - The Film"

Лучшее хип-хоп-видео - Cardi B и Kehlani, "Safe"

Лучшее R&B-видео - Бруно Марс, "I Just Might"

Лучшее альтернативное видео - Оливия Родриго, "the cure"

Лучшее латиноамериканское видео - Bad Bunny, "NUEVAYoL"

Лучшее K-pop-видео - BTS, "SWIM"

Лучшее кантри-видео - Элла Лэнгли, "Choosin' Texas"

Профессиональные номинации

Лучшая режиссура - Тейлор Свифт, "Opalite"

Лучшая художественная постановка - PinkPantheress и Зара Ларссон, "Stateside"

Лучшая операторская работа - Мадонна, "Confessions II – The Film"

Лучший монтаж - Сабрина Карпентер, "House Tour"

Лучшая хореография - Мадонна, "Confessions II - The Film"

Лучшие визуальные эффекты - Ариана Гранде, "hate that i made you love me"

Категории голосования в соцсетях

Лучшая группа - BTS

Лучшее долгоформатное видео - Мадонна, "Confessions II - The Film"

Лучший альбом - Мадонна, "Confessions II"

Песня лета - Ариана Гранде, "hate that i made you love me"

Специальные награды

Video Vanguard Award - Nirvana