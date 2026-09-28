Сім нагород для Мадонни й три для BTS: усі переможці MTV VMA-2026
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія MTV Video Music Awards 2026. Головною тріумфаторкою вечора стала Мадонна, яка забрала сім нагород, а Тейлор Свіфт отримала статуетку за відео року.
Wave RBC.UA розповідає повний список лауреатів.
Головні номінації MTV VMA-2026
Відео року - Тейлор Свіфт, "The Fate of Ophelia"
Артист року - Мадонна
Пісня року - BTS, "SWIM"
Найкращий новий артист - Сієнна Спіро
Найкраща колаборація - Мадонна та Сабріна Карпентер, "Bring Your Love"
Жанрові номінації
Найкраще попвідео - LISA, "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"
Найкраще танцювальне відео - Мадонна, "Confessions II - The Film"
Найкраще хіп-хоп-відео - Cardi B та Kehlani, "Safe"
Найкраще R&B-відео - Бруно Марс, "I Just Might"
Найкраще альтернативне відео - Олівія Родріго, "the cure"
Найкраще латиноамериканське відео - Bad Bunny, "NUEVAYoL"
Найкраще K-pop-відео - BTS, "SWIM"
Найкраще кантрі-відео - Елла Ленглі, "Choosin’ Texas"
Професійні номінації
Найкраща режисура - Тейлор Свіфт, "Opalite"
Найкраща художня постановка - PinkPantheress та Зара Ларссон, "Stateside"
Найкраща операторська робота - Мадонна, "Confessions II - The Film"
Найкращий монтаж - Сабріна Карпентер, "House Tour"
Найкраща хореографія - Мадонна, "Confessions II - The Film"
Найкращі візуальні ефекти - Аріана Гранде, "hate that i made you love me"
Категорії голосування у соцмережах
Найкращий гурт - BTS
Найкраще довгоформатне відео - Мадонна, "Confessions II - The Film"
Найкращий альбом - Мадонна, "Confessions II"
Пісня літа - Аріана Гранде, "hate that i made you love me"
Спеціальні нагороди
Video Vanguard Award - Nirvana