Шесть помолвок и пять женихов: Дженнифер Лопес показала свою коллекцию колец
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес заинтриговала поклонников публикацией в Instagram stories. Звезда продемонстрировала свою коллекцию обручальных колец, которые получала от мужчин, что в свое время делали ей предложение руки и сердца.
Wave RBC.UA сообщает, что артистка намекнула, что вскоре к ней может добавиться еще одно украшение.
Коллекция изысканных колец
Лопес показала кольца и сопровождала снимок подписью, в которой намекнула на возможное пополнение коллекции.
Это сразу привлекло внимание поклонников, ведь личная жизнь певицы в течение многих лет остается предметом активного обсуждения.
По информации американских медиа, Дженнифер Лопес была обручена шесть раз с пятью мужчинами. Дважды предложение ей делал актер Бен Аффлек.
Первое кольцо певица получила от официанта Оджани Ноа, с которым познакомилась в 1990-х годах.
Впоследствии ее женихом стал танцовщик Крис Джадд, с которым она познакомилась во время работы над клипом Love Don't Cost a Thing.
В 2002 году Дженнифер обручилась с Беном Аффлеком. Тогда актер подарил ей редкий розовый бриллиант весом около шести каратов.
После разрыва пары певица вышла замуж за музыканта Марка Энтони, который сделал предложение ей с голубым бриллиантом весом 8,5 карата.
В 2019 году о помолвке с Лопесом объявил бывший бейсболист Алекс Родригес. Его подарком стало массивное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки.
Последнее предложение от Бена Аффлека прозвучало в 2022 году, когда пара возобновила отношения после многолетнего перерыва. На этот раз актер подарил Дженнифер редкий зеленый бриллиант.
Влюбленные поженились в том же году, однако в 2024-м певица подала на развод, который официально завершили в январе 2025 года.
Несмотря на интригующий намек артистки, пока нет подтверждений ее новых помолвок. Поэтому остается только догадываться, речь идет о новом украшении или очередной неожиданности от звезды.